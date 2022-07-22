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Сегодня, 16:45

Стало известно, на какой срок «Сочи» подписал Кравцова

Виктория Кравченко
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Директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, на какой срок клуб подписал экс-полузащитника «Зенита» Кирилла Кравцова. О трансфере игрока стало известно сегодня, 22 июля.

«Контракт с Кравцовым рассчитан на четыре года. Долго ли обсуждали с «Зенитом» пункт об обратном выкупе? Обсуждали и, самое важное, что договорились. Думаю, это не последний трансфер», — цитирует Рубашко ТАСС.

В прошедшем сезоне Кравцов провел 24 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника с сине-бело-голубыми был рассчитан до 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро. Трансферное окно в РПЛ закрывается 8 сентября.

Источник: https://tass.ru/sport/15287639
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