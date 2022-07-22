В «Алании» прокомментировали информацию о потере чемпионского кубка

Вице-президент «Алании» Данил Гуриев прокомментировал информацию о том, что клуб потерял кубок чемпионата России 1995 года.

«С момента начала управления «Аланией» нашей семьей в 2019-м году копии чемпионского кубка в клубе не было, и ни один из нынешних сотрудников команды этот кубок никогда не видел. Мы безуспешно пытаемся найти его уже более трех лет, но, видимо, он очень надежно спрятан.

Стоит учесть, что с чемпионского сезона прошло уже 27 лет. За это время «Алания» пережила два банкротства, несколько смен юридических лиц и не менее двух десятков руководителей. Поэтому сегодня заниматься поисками копии кубка — все равно что искать иголку в стоге сена.

Пользуясь случаем, хочу сказать всем, кто располагает информацией о нашем трофее, обратиться в клуб. Если мы сможем его найти, обещаю, что «Алания» отблагодарит этого человека.

Чемпионство 1995 года — наша главная победа в истории! Память о ней должна сохраняться как для болельщиков, так и для будущих поколений футболистов. Вчера клуб обратился в Российский Футбольный Союз с просьбой о создании новой копии чемпионского кубка. Если РФС сможет нам в этом помочь, это будет прекрасная новость!» - сказал Гуриев.

Ранее стало известно, что «Алания» потеряла свой кубок чемпионата России 1995 года. По информации Telegram-канала Baza, кубок пытаются найти третий год.

Позже в службе коммуникаций РФС сообщили, что руководство клуба обратилось с просьбой создать копию кубка за победу в чемпионате страны.