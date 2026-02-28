Кристиан Нобоа: «Спартак» дважды серьезно интересовался мной»

Бывший полузащитник ряда клубов РПЛ Кристиан Нобоа в интервью «СЭ» рассказал об интересе «Спартака» в разные годы.

— Сколько раз тебя звал «Спартак»?

— «Спартак» дважды серьезно интересовался мной, я бы сказал, что трансфер был практически согласован. В первый раз — в 2009 году, когда был в «Рубине», а второй — в 2017-м, когда был свободным агентом после «Ростова». Не знаю, почему не получилось осуществить переход. Мне нравились болельщики и стадион красно-белых.

Нобоа в разные годы выступал за «Рубин», «Динамо», «Ростов», «Зенит» и «Сочи». В РПЛ эквадорец провел 366 матчей, забил 78 голов и отдал 52 голевые передачи.

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