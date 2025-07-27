Титов: «Теперь понятно, почему Хлусевич редко играет. Момент у него был на раз-два!»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» пожурил защитника красно-белых Даниила Хлусевича за неиспользованный момент в игре с «Балтикой» (0:3) во 2-м туре РПЛ.

— После того как удалили Маркиньоса, шансов спастись уже совсем не было?

— А вот здесь я не понимаю регламент ВАР. На мой взгляд, Саусь, на котором сфолил Маркиньос, находился в офсайде. Но лайнсмен положения «вне игры» не зафиксировал. Карасев показал спартаковцу вторую желтую, а видеоарбитры поменять это решение не могут в принципе. Почему так? Считаю, и вторые желтые нужно отменять, если на то есть основания. Обязательно надо вносить изменения в регламент. Когда ты теряешь одного футболиста, у тебя еще есть шансы. Но 8 против 10 в поле — уже извините... Правда, и в такой ситуации у красно-белых был шанс счет сравнять.

— Вы про момент у Хлусевича?

— Да. Момент, как говорится, на раз-два. Обработал и сразу бей! Теперь понятно, почему Хлусевич далеко не всегда проходит в состав... Статистика, конечно, удручает. Два удара в створ. Ноль угловых. Это действительно какая-то катастрофа! Наверное, худший матч «Спартака» при Станковиче.

Пугает, что мы говорим об этом после второго тура. Но что есть, то есть. Со мной, пожалуй, многие согласятся. Когда я уже возвращался со стадиона на машине домой, мне приходилось общаться с болельщиками, которые ехали параллельно.

— И что они вам говорили?

— Были разные монологи об игре любимой команды. Понимаю боль этих людей. Один болельщик сказал: «Впервые привел на стадион сына, жену. И увидел вот такое...»

Но я опять же повторю свою мысль. Глобально — проблема не в удалении Заболотного или упущенном моменте Хлусевича. Дело в менталитете! Да, остались в меньшинстве в самом начале встречи. Конечно, непросто. Но мы сегодня смотрели матч с Дмитрием Владимировичем Парфеновым. Вспоминали наши с ним игры и пришли к определенному выводу.

— Какому?

— Когда в том «Спартаке» кого-то удаляли, мы ни разу никому не проиграли! Либо победа, либо ничья. Наоборот, добавляли! Такая уверенность у нас была! Играли за себя и за того парня. Более того, был матч, в котором остались вдевятером. И все равно не уступили.

— Это вы о какой игре?

— 1999 год. Москва. Матч Лиги чемпионов со «Спартой». У нас удалили сначала Ковтуна, а потом Робсона. Но ничего — сыграли вничью. 1:1. Безродный сравнял.

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