Титов: «Теперь понятно, почему Хлусевич редко играет. Момент у него был на раз-два!»
Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» пожурил защитника красно-белых Даниила Хлусевича за неиспользованный момент в игре с «Балтикой» (0:3) во 2-м туре РПЛ.
— После того как удалили Маркиньоса, шансов спастись уже совсем не было?
— А вот здесь я не понимаю регламент ВАР. На мой взгляд, Саусь, на котором сфолил Маркиньос, находился в офсайде. Но лайнсмен положения «вне игры» не зафиксировал. Карасев показал спартаковцу вторую желтую, а видеоарбитры поменять это решение не могут в принципе. Почему так? Считаю, и вторые желтые нужно отменять, если на то есть основания. Обязательно надо вносить изменения в регламент. Когда ты теряешь одного футболиста, у тебя еще есть шансы. Но 8 против 10 в поле — уже извините... Правда, и в такой ситуации у красно-белых был шанс счет сравнять.
— Вы про момент у Хлусевича?
— Да. Момент, как говорится, на раз-два. Обработал и сразу бей! Теперь понятно, почему Хлусевич далеко не всегда проходит в состав... Статистика, конечно, удручает. Два удара в створ. Ноль угловых. Это действительно какая-то катастрофа! Наверное, худший матч «Спартака» при Станковиче.
Пугает, что мы говорим об этом после второго тура. Но что есть, то есть. Со мной, пожалуй, многие согласятся. Когда я уже возвращался со стадиона на машине домой, мне приходилось общаться с болельщиками, которые ехали параллельно.
— И что они вам говорили?
— Были разные монологи об игре любимой команды. Понимаю боль этих людей. Один болельщик сказал: «Впервые привел на стадион сына, жену. И увидел вот такое...»
Но я опять же повторю свою мысль. Глобально — проблема не в удалении Заболотного или упущенном моменте Хлусевича. Дело в менталитете! Да, остались в меньшинстве в самом начале встречи. Конечно, непросто. Но мы сегодня смотрели матч с Дмитрием Владимировичем Парфеновым. Вспоминали наши с ним игры и пришли к определенному выводу.
— Какому?
— Когда в том «Спартаке» кого-то удаляли, мы ни разу никому не проиграли! Либо победа, либо ничья. Наоборот, добавляли! Такая уверенность у нас была! Играли за себя и за того парня. Более того, был матч, в котором остались вдевятером. И все равно не уступили.
— Это вы о какой игре?
— 1999 год. Москва. Матч Лиги чемпионов со «Спартой». У нас удалили сначала Ковтуна, а потом Робсона. Но ничего — сыграли вничью. 1:1. Безродный сравнял.
«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0