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Титов: «Теперь понятно, почему Хлусевич редко играет. Момент у него был на раз-два!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» пожурил защитника красно-белых Даниила Хлусевича за неиспользованный момент в игре с «Балтикой» (0:3) во 2-м туре РПЛ.

— После того как удалили Маркиньоса, шансов спастись уже совсем не было?

— А вот здесь я не понимаю регламент ВАР. На мой взгляд, Саусь, на котором сфолил Маркиньос, находился в офсайде. Но лайнсмен положения «вне игры» не зафиксировал. Карасев показал спартаковцу вторую желтую, а видеоарбитры поменять это решение не могут в принципе. Почему так? Считаю, и вторые желтые нужно отменять, если на то есть основания. Обязательно надо вносить изменения в регламент. Когда ты теряешь одного футболиста, у тебя еще есть шансы. Но 8 против 10 в поле — уже извините... Правда, и в такой ситуации у красно-белых был шанс счет сравнять.

— Вы про момент у Хлусевича?

— Да. Момент, как говорится, на раз-два. Обработал и сразу бей! Теперь понятно, почему Хлусевич далеко не всегда проходит в состав... Статистика, конечно, удручает. Два удара в створ. Ноль угловых. Это действительно какая-то катастрофа! Наверное, худший матч «Спартака» при Станковиче.

Пугает, что мы говорим об этом после второго тура. Но что есть, то есть. Со мной, пожалуй, многие согласятся. Когда я уже возвращался со стадиона на машине домой, мне приходилось общаться с болельщиками, которые ехали параллельно.

— И что они вам говорили?

— Были разные монологи об игре любимой команды. Понимаю боль этих людей. Один болельщик сказал: «Впервые привел на стадион сына, жену. И увидел вот такое...»

Но я опять же повторю свою мысль. Глобально — проблема не в удалении Заболотного или упущенном моменте Хлусевича. Дело в менталитете! Да, остались в меньшинстве в самом начале встречи. Конечно, непросто. Но мы сегодня смотрели матч с Дмитрием Владимировичем Парфеновым. Вспоминали наши с ним игры и пришли к определенному выводу.

— Какому?

— Когда в том «Спартаке» кого-то удаляли, мы ни разу никому не проиграли! Либо победа, либо ничья. Наоборот, добавляли! Такая уверенность у нас была! Играли за себя и за того парня. Более того, был матч, в котором остались вдевятером. И все равно не уступили.

— Это вы о какой игре?

— 1999 год. Москва. Матч Лиги чемпионов со «Спартой». У нас удалили сначала Ковтуна, а потом Робсона. Но ничего — сыграли вничью. 1:1. Безродный сравнял.

Егор Титов.«Удалили у вас Заболотного — ну и что?! Где лидер, где игра в атаке?» Титов — о катастрофе «Спартака»

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

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Даниил Хлусевич
Егор Титов
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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