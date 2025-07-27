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Титов: «После удаления Заболотного «Спартак» начал играть в хоккей в меньшинстве»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» поделился мнением о крупном домашнем поражении красно-белых от «Балтики» (0:3) во 2-м туре РПЛ.

— Что это было в исполнении команды Деяна Станковича? Матч-катастрофа?

— Знаете, мне с первых минут бросилось в глаза то, что игроки «Спартака» вышли на матч без эмоций. Что-то сразу пошло не так. А тут еще и удаление Заболотного.

— Его фол на Бевееве тянул на красную карточку?

— Повторы показывают, что да. По нынешним трактовкам это удаление.

— С этого момента все и повалилось в игре красно-белых?

— «Балтика» — организованная команда. В ней каждый знает свой маневр. Мы же видели, как калининградцы выглядели в первом туре в матче с «Динамо». На мой взгляд, подопечные Талалаева заслуживали тогда победы. Так что соперник крепкий. Но у меня возникают вопросы к москвичам.

— Какие?

— Оставшись в меньшинстве в самом дебюте встречи, они начали играть как в хоккее — «4 на 5». Сосредоточились на обороне, вообще забыв об атаке. Ну да, у тебя удалили Заболотного — футболиста, который, надо признать, не определяет игру. Ну и что? Встали, отряхнулись и ищем счастья впереди!

А что мы увидели? Какой-то катастрофический процент владения мячом у хозяев. Ты же дома играешь, при своих болельщиках! Сегодня пришли около 25 тысяч. И что на выходе? Самое главное — не увидел у спартаковцев нужных эмоций, необходимого настроя. В этой команде не было лидера.

Егор Титов.«Удалили у вас Заболотного — ну и что?! Где лидер, где игра в атаке?» Титов — о катастрофе «Спартака»

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

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Егор Титов
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ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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