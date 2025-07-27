Титов: «После удаления Заболотного «Спартак» начал играть в хоккей в меньшинстве»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» поделился мнением о крупном домашнем поражении красно-белых от «Балтики» (0:3) во 2-м туре РПЛ.

— Что это было в исполнении команды Деяна Станковича? Матч-катастрофа?

— Знаете, мне с первых минут бросилось в глаза то, что игроки «Спартака» вышли на матч без эмоций. Что-то сразу пошло не так. А тут еще и удаление Заболотного.

— Его фол на Бевееве тянул на красную карточку?

— Повторы показывают, что да. По нынешним трактовкам это удаление.

— С этого момента все и повалилось в игре красно-белых?

— «Балтика» — организованная команда. В ней каждый знает свой маневр. Мы же видели, как калининградцы выглядели в первом туре в матче с «Динамо». На мой взгляд, подопечные Талалаева заслуживали тогда победы. Так что соперник крепкий. Но у меня возникают вопросы к москвичам.

— Какие?

— Оставшись в меньшинстве в самом дебюте встречи, они начали играть как в хоккее — «4 на 5». Сосредоточились на обороне, вообще забыв об атаке. Ну да, у тебя удалили Заболотного — футболиста, который, надо признать, не определяет игру. Ну и что? Встали, отряхнулись и ищем счастья впереди!

А что мы увидели? Какой-то катастрофический процент владения мячом у хозяев. Ты же дома играешь, при своих болельщиках! Сегодня пришли около 25 тысяч. И что на выходе? Самое главное — не увидел у спартаковцев нужных эмоций, необходимого настроя. В этой команде не было лидера.

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