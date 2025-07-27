Титов: «После удаления Заболотного «Спартак» начал играть в хоккей в меньшинстве»
Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» поделился мнением о крупном домашнем поражении красно-белых от «Балтики» (0:3) во 2-м туре РПЛ.
— Что это было в исполнении команды Деяна Станковича? Матч-катастрофа?
— Знаете, мне с первых минут бросилось в глаза то, что игроки «Спартака» вышли на матч без эмоций. Что-то сразу пошло не так. А тут еще и удаление Заболотного.
— Его фол на Бевееве тянул на красную карточку?
— Повторы показывают, что да. По нынешним трактовкам это удаление.
— С этого момента все и повалилось в игре красно-белых?
— «Балтика» — организованная команда. В ней каждый знает свой маневр. Мы же видели, как калининградцы выглядели в первом туре в матче с «Динамо». На мой взгляд, подопечные Талалаева заслуживали тогда победы. Так что соперник крепкий. Но у меня возникают вопросы к москвичам.
— Какие?
— Оставшись в меньшинстве в самом дебюте встречи, они начали играть как в хоккее — «4 на 5». Сосредоточились на обороне, вообще забыв об атаке. Ну да, у тебя удалили Заболотного — футболиста, который, надо признать, не определяет игру. Ну и что? Встали, отряхнулись и ищем счастья впереди!
А что мы увидели? Какой-то катастрофический процент владения мячом у хозяев. Ты же дома играешь, при своих болельщиках! Сегодня пришли около 25 тысяч. И что на выходе? Самое главное — не увидел у спартаковцев нужных эмоций, необходимого настроя. В этой команде не было лидера.
«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0