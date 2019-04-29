Защитник "Рубина" Егор Сорокин поделился впечатлениями от матча 26-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:1). Игрок стал автором единственного мяча казанцев и с шестью мячами является лучшим бомбардиром клуба в нынешнем сезоне.

– Как вы столько забиваете?

– Это все благодаря команде. Если бы не команда, я бы один ничего не смог бы сделать.

– "Спартак" – это ваш клиент, получается?

– Нет, почему?

– В первом круге гол, сейчас – гол.

– Так получается.

– У "Рубина" проблемы с составом. Как на морально-волевых каждую игру выходить, играть, понимать, что вы – аутсайдер в каждой встрече?

– Я бы не сказал, что мы – аутсайдеры. Просто по набранным очкам так выглядят. Есть молодые ребята, которые хотят играть, стараются, растут. Есть взрослые ребята, которым есть, что доказывать. Поэтому нас нельзя назвать мальчиками для битья.

– Бердыев сказал, что "Спартак" было легко разобрать. На чем делал акцент перед игрой?

– Секрет.

– Вы уже сыграли. Какая разница?

– Ну, посмотрите матч, сделаете сами выводы.

– Для вас принципиальная разница между "Спартаком" в первом круге и "Спартаком" сейчас была?

– Я тогда вышел на 89 минуте. Сейчас отыграл весь матч. Честно: уже прошло столько времени, как-то не обращал на это внимание. Мы готовимся от игры к игре. Прошлую игру забываем, готовимся к новой.

– Интересы со стороны топовых клубов отвлекают?

– У меня контракт с "Рубином", я его отрабатываю и слухи не комментирую.

– В раздевалке шутят, что лучший бомбардир играет в защите?

– Так, по мелочи.

– С вас простав не требуют за каждый гол?

– Нет (улыбается).

– Вы забили 6 мячей. 4 из них – "Спартаку" и "Зениту". Как объясните этот факт?

– Простое стечение обстоятельств. Я же еще "Ростову" забивал, к примеру. Когда в матчах есть момент, я стараюсь извлечь максимум.

– Поближе к атаке нет мыслей перейти?

– Меня устраивает моя позиция. (Илья Егоров)