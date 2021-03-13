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«Урал» — «Ротор»: онлайн трансляция матча РПЛ

10:30
«Урал» на своем поле примет «Ротор». Фото ФК «Ротор»
«Урал» на своем поле примет «Ротор». Фото ФК «Ротор»
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В субботу, 13 марта, состоится матч 22-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Урал» на своем поле примет «Ротор». Начало встречи — в 12.00 по московскому времени.

В первом круге чемпионата команды разошлись ничьей 0:0, ранее они встретились только в розыгрыше ФНЛ.

Следить за матчем «Урал» — «Ротор» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Урал» — «Ротор»

Урал — Ротор

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