Дзюба забил в шести турах подряд. Это лучший результат в карьере
Артем Дзюба поучаствовал в разгроме «Динамо» в 13-м туре чемпионата России (4:1) и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров высшего дивизиона. При этот Артем довел до шести туров результативную серию в премьер-лиге, установив еще один личный рекорд. Достижению не помешали даже решения Сергея Семака, который оставил форварда в запасе на матчи с «Спартаком» и «Динамо». Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2015/16, когда Артем отличился в пяти встречах кряду.
Самые продолжительные голевые серии в карьере Артема Дзюбы:
|
Сезон
|
Команда
|
Соперники
|
Матчи (голы)
|
2021/22
|
Зенит
|
Рубин (г) — 3:1*, Кр.Советов (д) — 2:1, Сочи (д) — 1:2, Арсенал (г) — 1:2, Спартак (д) — 7:1, Динамо (д) — 4:1
|
6 (7)
|
2015/16
|
Зенит
|
Амкар (д) — 1:1, Спартак (г) — 2:2, Ростов (д) — 3:0, Кубань (г) — 1:1, Анжи (д) — 5:1*
|
5 (6)
|
2016/17
|
Зенит
|
Арсенал (г) — 5:0, Рубин (д) — 4:1, Анжи (г) — 2:2*, Спартак (д) — 4:2
|
4 (5)
|
2013/14
|
Ростов
|
Терек (д) — 2:1*, Краснодар (д) — 2:2, Томь (д) — 3:0**
|
3 (6)
|
2013/14
|
Ростов
|
Волга (г) — 1:2, Анжи (д) — 1:1, Динамо (д) — 2:3
|
3 (3)
|
2017/18
|
Арсенал
|
Амкар (г) — 2:0, Ростов (д) — 2:2*, Динамо (г) — 1:2
|
3 (4)
|
2019/20
|
Зенит
|
Оренбург (г) — 2:0, Краснодар (д) — 1:1, Динамо (г) — 2:0
|
3 (3)
|
2020/21
|
Зенит
|
Арсенал (д) — 3:1, Урал (г) — 1:1, Уфа (д) — 6:0**
|
3 (5)
|
2020/21
|
Зенит
|
Урал (д) -5:1, Динамо (д) — 3:1*, Спартак (д) — 3:1
|
3 (4)
* Дубли.
** Хет-трики.
Артем вошел в элитный клуб бомбардиров, которым удавалось забить в шести турах чемпионата России подряд. Рекорд высшего дивизиона делят четыре форварда, отличавшихся в семи последовательных турах — Георгий Деметрадзе, Дмитрий Вязьмикин, Александр Кержаков и Федор Смолов. Правда, Деметрадзе, как и Алехандро Домингес умудрялись отличиться в восьми матчах подряд, но встреча «Алании» грузина с «Ротором» не завершилась и ее результат был аннулирован, а аргентинец пропускал некоторые игры чемпионского «Рубина» — 2009.
Самые продолжительные результативные серии в чемпионате России:
|
Футболист
|
Команда
|
Сезон
|
Матчи
|
Голы
|
Федор Смолов
|
Краснодар
|
2015/16
|
7
|
13
|
Георгий Деметрадзе
|
Алания
|
1999
|
7
|
11
|
Александр Кержаков
|
Зенит
|
2002
|
7
|
11
|
Дмитрий Вязьмикин
|
Торпедо
|
2001
|
7
|
10
|
Олег Веретенников
|
Ротор
|
1995
|
6
|
11
|
Андрей Каряка
|
Кр.Советов
|
2004
|
6
|
9
|
Андрей Тихонов
|
Спартак
|
1999
|
6
|
7
|
Алехандро Домингес
|
Рубин
|
2009
|
6
|
7
|
Артем Дзюба
|
Зенит
|
2021/22
|
6
|
7
|
Олег Веретенников
|
Ротор
|
1995
|
6
|
6
|
Евгений Луценко
|
Арсенал
|
2019/20
|
6
|
6
Среди зенитовцев Дзюба уступает только Александру Кержакову, завершившему первый круг сезона-2002 семиматчевой серией, в ходе которой отличился 11 раз. Правда, во второй части чемпионата главный снайпер в истории «Зенита» отметился всего одним голом. В пяти турах кряду помимо Дзюбы забивали Андрей Аршавин, Халк и Александр Кокорин.
Самые продолжительные результативные серии в чемпионате России:
|
Футболист
|
Сезон
|
Матчи
|
Голы
|
Александр Кержаков
|
2002
|
7
|
11
|
Артем Дзюба
|
2021/22
|
6
|
7
|
Андрей Аршавин
|
2007
|
5
|
5
|
Халк
|
2013/14
|
5
|
6
|
Артем Дзюба
|
2015/16
|
5
|
6
|
Александр Кокорин
|
2017/18
|
5
|
5
|
Александр Панов
|
1998
|
4
|
4
|
Константин Зырянов
|
2008
|
4
|
4
|
Владимир Быстров
|
2009
|
4
|
4
|
Артем Дзюба
|
2016/17
|
4
|
5
|
Александр Ерохин
|
2020/21
|
4
|
4
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