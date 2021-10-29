Дзюба забил в шести турах подряд. Это лучший результат в карьере

Артем Дзюба поучаствовал в разгроме «Динамо» в 13-м туре чемпионата России (4:1) и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров высшего дивизиона. При этот Артем довел до шести туров результативную серию в премьер-лиге, установив еще один личный рекорд. Достижению не помешали даже решения Сергея Семака, который оставил форварда в запасе на матчи с «Спартаком» и «Динамо». Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2015/16, когда Артем отличился в пяти встречах кряду.

Самые продолжительные голевые серии в карьере Артема Дзюбы:

Сезон Команда Соперники Матчи (голы) 2021/22 Зенит Рубин (г) — 3:1*, Кр.Советов (д) — 2:1, Сочи (д) — 1:2, Арсенал (г) — 1:2, Спартак (д) — 7:1, Динамо (д) — 4:1 6 (7) 2015/16 Зенит Амкар (д) — 1:1, Спартак (г) — 2:2, Ростов (д) — 3:0, Кубань (г) — 1:1, Анжи (д) — 5:1* 5 (6) 2016/17 Зенит Арсенал (г) — 5:0, Рубин (д) — 4:1, Анжи (г) — 2:2*, Спартак (д) — 4:2 4 (5) 2013/14 Ростов Терек (д) — 2:1*, Краснодар (д) — 2:2, Томь (д) — 3:0** 3 (6) 2013/14 Ростов Волга (г) — 1:2, Анжи (д) — 1:1, Динамо (д) — 2:3 3 (3) 2017/18 Арсенал Амкар (г) — 2:0, Ростов (д) — 2:2*, Динамо (г) — 1:2 3 (4) 2019/20 Зенит Оренбург (г) — 2:0, Краснодар (д) — 1:1, Динамо (г) — 2:0 3 (3) 2020/21 Зенит Арсенал (д) — 3:1, Урал (г) — 1:1, Уфа (д) — 6:0** 3 (5) 2020/21 Зенит Урал (д) -5:1, Динамо (д) — 3:1*, Спартак (д) — 3:1 3 (4)

* Дубли.

** Хет-трики.

Артем вошел в элитный клуб бомбардиров, которым удавалось забить в шести турах чемпионата России подряд. Рекорд высшего дивизиона делят четыре форварда, отличавшихся в семи последовательных турах — Георгий Деметрадзе, Дмитрий Вязьмикин, Александр Кержаков и Федор Смолов. Правда, Деметрадзе, как и Алехандро Домингес умудрялись отличиться в восьми матчах подряд, но встреча «Алании» грузина с «Ротором» не завершилась и ее результат был аннулирован, а аргентинец пропускал некоторые игры чемпионского «Рубина» — 2009.

Самые продолжительные результативные серии в чемпионате России:

Футболист Команда Сезон Матчи Голы Федор Смолов Краснодар 2015/16 7 13 Георгий Деметрадзе Алания 1999 7 11 Александр Кержаков Зенит 2002 7 11 Дмитрий Вязьмикин Торпедо 2001 7 10 Олег Веретенников Ротор 1995 6 11 Андрей Каряка Кр.Советов 2004 6 9 Андрей Тихонов Спартак 1999 6 7 Алехандро Домингес Рубин 2009 6 7 Артем Дзюба Зенит 2021/22 6 7 Олег Веретенников Ротор 1995 6 6 Евгений Луценко Арсенал 2019/20 6 6

Среди зенитовцев Дзюба уступает только Александру Кержакову, завершившему первый круг сезона-2002 семиматчевой серией, в ходе которой отличился 11 раз. Правда, во второй части чемпионата главный снайпер в истории «Зенита» отметился всего одним голом. В пяти турах кряду помимо Дзюбы забивали Андрей Аршавин, Халк и Александр Кокорин.

Самые продолжительные результативные серии в чемпионате России: