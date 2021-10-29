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Дзюба забил в шести турах подряд. Это лучший результат в карьере

22:31
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Артем Дзюба поучаствовал в разгроме «Динамо» в 13-м туре чемпионата России (4:1) и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров высшего дивизиона. При этот Артем довел до шести туров результативную серию в премьер-лиге, установив еще один личный рекорд. Достижению не помешали даже решения Сергея Семака, который оставил форварда в запасе на матчи с «Спартаком» и «Динамо». Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2015/16, когда Артем отличился в пяти встречах кряду.

Самые продолжительные голевые серии в карьере Артема Дзюбы:

Сезон

Команда

Соперники

Матчи (голы)

2021/22

Зенит

Рубин (г) — 3:1*, Кр.Советов (д) — 2:1, Сочи (д) — 1:2, Арсенал (г) — 1:2, Спартак (д) — 7:1, Динамо (д) — 4:1

6 (7)

2015/16

Зенит

Амкар (д) — 1:1, Спартак (г) — 2:2, Ростов (д) — 3:0, Кубань (г) — 1:1, Анжи (д) — 5:1*

5 (6)

2016/17

Зенит

Арсенал (г) — 5:0, Рубин (д) — 4:1, Анжи (г) — 2:2*, Спартак (д) — 4:2

4 (5)

2013/14

Ростов

Терек (д) — 2:1*, Краснодар (д) — 2:2, Томь (д) — 3:0**

3 (6)

2013/14

Ростов

Волга (г) — 1:2, Анжи (д) — 1:1, Динамо (д) — 2:3

3 (3)

2017/18

Арсенал

Амкар (г) — 2:0, Ростов (д) — 2:2*, Динамо (г) — 1:2

3 (4)

2019/20

Зенит

Оренбург (г) — 2:0, Краснодар (д) — 1:1, Динамо (г) — 2:0

3 (3)

2020/21

Зенит

Арсенал (д) — 3:1, Урал (г) — 1:1, Уфа (д) — 6:0**

3 (5)

2020/21

Зенит

Урал (д) -5:1, Динамо (д) — 3:1*, Спартак (д) — 3:1

3 (4)

* Дубли.

** Хет-трики.

Артем вошел в элитный клуб бомбардиров, которым удавалось забить в шести турах чемпионата России подряд. Рекорд высшего дивизиона делят четыре форварда, отличавшихся в семи последовательных турах — Георгий Деметрадзе, Дмитрий Вязьмикин, Александр Кержаков и Федор Смолов. Правда, Деметрадзе, как и Алехандро Домингес умудрялись отличиться в восьми матчах подряд, но встреча «Алании» грузина с «Ротором» не завершилась и ее результат был аннулирован, а аргентинец пропускал некоторые игры чемпионского «Рубина» — 2009.

Самые продолжительные результативные серии в чемпионате России:

Футболист

Команда

Сезон

Матчи

Голы

Федор Смолов

Краснодар

2015/16

7

13

Георгий Деметрадзе

Алания

1999

7

11

Александр Кержаков

Зенит

2002

7

11

Дмитрий Вязьмикин

Торпедо

2001

7

10

Олег Веретенников

Ротор

1995

6

11

Андрей Каряка

Кр.Советов

2004

6

9

Андрей Тихонов

Спартак

1999

6

7

Алехандро Домингес

Рубин

2009

6

7

Артем Дзюба

Зенит

2021/22

6

7

Олег Веретенников

Ротор

1995

6

6

Евгений Луценко

Арсенал

2019/20

6

6

Среди зенитовцев Дзюба уступает только Александру Кержакову, завершившему первый круг сезона-2002 семиматчевой серией, в ходе которой отличился 11 раз. Правда, во второй части чемпионата главный снайпер в истории «Зенита» отметился всего одним голом. В пяти турах кряду помимо Дзюбы забивали Андрей Аршавин, Халк и Александр Кокорин.

Самые продолжительные результативные серии в чемпионате России:

Футболист

Сезон

Матчи

Голы

Александр Кержаков

2002

7

11

Артем Дзюба

2021/22

6

7

Андрей Аршавин

2007

5

5

Халк

2013/14

5

6

Артем Дзюба

2015/16

5

6

Александр Кокорин

2017/18

5

5

Александр Панов

1998

4

4

Константин Зырянов

2008

4

4

Владимир Быстров

2009

4

4

Артем Дзюба

2016/17

4

5

Александр Ерохин

2020/21

4

4

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ростов

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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