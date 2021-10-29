Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Дзюба: «Все приходит и уходит, главное оставаться человеком»

29 октября, 23:40
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Теги:

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями после матча 13-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (4:1).

29&nbsp;октября. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo; (Санкт-Петербург)&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; (Москва)&nbsp;&mdash; 4:1. Артем Дзюба и&nbsp;его жест после гола. Дзюба побил рекорд Веретенникова! А после гола указал Семаку, что должен играть в старте

«Очень приятно победить такого соперника, который сейчас является ключевым для нас. Очень тяжелая игра, с нашим преимуществом в первом тайме — мы могли забивать второй гол — но они нас простили при счете 1:1, там был железный момент, когда Тюкавин промахнулся мимо мяча, а Макаров выше ударил. А дальше мы наказали — сначала Вендел с передачи Сердара, а потом три и четыре. Могли дожимать их, при счете 4:1 они выпустили третьего центрального защитника, потому что понимали, что может быть разгром. Две игры, 11:2 — великолепно», — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Зенита».

Также Дзюба поблагодарил председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера за поддержку.

«Однажды в трудную минуту, когда все от меня отвернулись, один человек поддержал меня. Это не пустые слова, я не люблю разбрасываться такими вещами. Алексею Борисовичу Миллеру огромное спасибо, он действительно меня поддержал и был единственным, кто сказал про меня «Мы берем его». Думаю, что по прошествии времени он понимает, что не прогадал. Я всеми силами всего себя отдаю «Зениту», я полюбил город, полюбил команду. Я уже столько лет здесь, забил 102 мяча, и обойти многих легенд — дорогого стоит. Я уже сыграл 227 матчей, 250 — это уже легенда. Большое спасибо зрителям, они очень поддерживают меня и действительно любят. Все приходит и уходит, главное оставаться человеком».

В этом матче Дзюба забил гол, который стал для него 144-м в чемпионате России. Таким образом, он побил рекорд бывшего нападающего «Ротора» Олега Веретенникова (143).

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи в 12 матчах РПЛ.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ростов

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-10-29-artem-dzyuba-dve-igry-schet-11-2-velikolepno-.htm

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Дзюба побил рекорд Веретенникова! А после гола указал Семаку, что должен играть в старте
Ученые предупредили о приближении невыносимой жары
35
10
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 13-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Динамо», «Рубин» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры