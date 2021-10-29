Дзюба: «Все приходит и уходит, главное оставаться человеком»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями после матча 13-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (4:1).

«Очень приятно победить такого соперника, который сейчас является ключевым для нас. Очень тяжелая игра, с нашим преимуществом в первом тайме — мы могли забивать второй гол — но они нас простили при счете 1:1, там был железный момент, когда Тюкавин промахнулся мимо мяча, а Макаров выше ударил. А дальше мы наказали — сначала Вендел с передачи Сердара, а потом три и четыре. Могли дожимать их, при счете 4:1 они выпустили третьего центрального защитника, потому что понимали, что может быть разгром. Две игры, 11:2 — великолепно», — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Зенита».

Также Дзюба поблагодарил председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера за поддержку.

«Однажды в трудную минуту, когда все от меня отвернулись, один человек поддержал меня. Это не пустые слова, я не люблю разбрасываться такими вещами. Алексею Борисовичу Миллеру огромное спасибо, он действительно меня поддержал и был единственным, кто сказал про меня «Мы берем его». Думаю, что по прошествии времени он понимает, что не прогадал. Я всеми силами всего себя отдаю «Зениту», я полюбил город, полюбил команду. Я уже столько лет здесь, забил 102 мяча, и обойти многих легенд — дорогого стоит. Я уже сыграл 227 матчей, 250 — это уже легенда. Большое спасибо зрителям, они очень поддерживают меня и действительно любят. Все приходит и уходит, главное оставаться человеком».

В этом матче Дзюба забил гол, который стал для него 144-м в чемпионате России. Таким образом, он побил рекорд бывшего нападающего «Ротора» Олега Веретенникова (143).

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи в 12 матчах РПЛ.