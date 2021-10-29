Экс-тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал поражение от «Зенита» в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ (1:4).

«Такой результат прежде всего связан с уровнем мастерства игроков «Зенита», все-таки он выше. Там собраны опытные игроки национальных сборных, которые стоят больших денег. «Динамо» — это пока молодая и перспективная команда, которая находится еще на стадии строительства. Судя по этой игре, у «Зенита» все-таки нет сейчас конкурентов в России. Но «Динамо» находится на правильном пути: потихоньку, шаг за шагом руководство делает все, чтобы команда становилась сильнее», — сказал Новиков «СЭ».

Новиков считает, что для «Динамо» важно усилиться в зимнее и летнее трансферные окна несколькими ключевыми игроками, способными делать разницу, чтобы конкурировать с такими командами, как «Зенит» и командами более высокого европейского уровня.

«Обсуждать какие-то выкрики Дзюбы смысла никакого не имеет. То, что Артем — большой молодец и это наш российский нападающий топового уровня, это совершенно точно. Очень рад, что он побил рекорд Веретенникова. Поздравляю его», — добавил Новиков.

После победы «Зенит» (29) оторвался от ближайших преследователей — «Динамо» (23) и ЦСКА (23) на 6 очков.