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Кирилл Новиков: «Дзюба — топовый российский нападающий. Рад, что он побил рекорд Веретенникова»

22:12
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Экс-тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал поражение от «Зенита» в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ (1:4).

«Такой результат прежде всего связан с уровнем мастерства игроков «Зенита», все-таки он выше. Там собраны опытные игроки национальных сборных, которые стоят больших денег. «Динамо» — это пока молодая и перспективная команда, которая находится еще на стадии строительства. Судя по этой игре, у «Зенита» все-таки нет сейчас конкурентов в России. Но «Динамо» находится на правильном пути: потихоньку, шаг за шагом руководство делает все, чтобы команда становилась сильнее», — сказал Новиков «СЭ».

Новиков считает, что для «Динамо» важно усилиться в зимнее и летнее трансферные окна несколькими ключевыми игроками, способными делать разницу, чтобы конкурировать с такими командами, как «Зенит» и командами более высокого европейского уровня.

«Обсуждать какие-то выкрики Дзюбы смысла никакого не имеет. То, что Артем — большой молодец и это наш российский нападающий топового уровня, это совершенно точно. Очень рад, что он побил рекорд Веретенникова. Поздравляю его», — добавил Новиков.

После победы «Зенит» (29) оторвался от ближайших преследователей — «Динамо» (23) и ЦСКА (23) на 6 очков.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ростов

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

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1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

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1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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