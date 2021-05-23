Форвард «Зенита» Артем Дзюба выбрал трех одноклубников в опросе футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит «СЭ» для определения лучшего игрока чемпионата России.

Дзюба включил в топ-3 футболистов сезона РПЛ-2020/21 Ярослава Ракицкого, Сердара Азмуна и Дугласа Сантоса.

Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Зенита». Фото «СЭ»

Год назад капитан сборной России тоже назвал в тройке своих одноклубников (Ракицкий, Азмун, Оздоев) и получил от иранца ответное упоминание (после Жиркова и Ивановича).

Дзюба два сезона подряд (2018/19, 2019/20) признавался лучшим футболистом РПЛ по итогам опроса 11 футболистов каждого из 16 клубов лиги.

В чемпионате-2020/21 Дзюба в третий раз подряд выиграл золото с «Зенитом» и стал лучшим бомбардиром (20 голов, 3 — с пенальти в 27 матчах). В последнем туре россиянин после покера в ворота «Тамбова» обошел одноклубника Азмуна (19 голов, 3 — с пенальти в 24 матчах). Также Дзюба стал лучшим по системе «гол+пас» — 28 (20+8).

Итоги голосования по определению лучшего игрока чемпионата России-2020/21 — в ближайшее время в «СЭ».