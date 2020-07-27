Дзюба и Азмун проголосовали друг за друга при выборе лучшего игрока РПЛ

Форварды «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмун включили друг друга в свои тройки лучших футболистов сезона РПЛ во время голосования, которое провел «СЭ». Выбор россиянина — Ярослав Ракицкий («Зенит»), Азмун, Магомед Оздоев («Зенит»). Иранца — Юрий Жирков («Зенит»), Бранислав Иванович («Зенит»), Дзюба.

В голосовании приняли участие 176 игроков премьер-лиги — по 11 из каждой команды.

Итоги голосования игроков «Зенита». Фото «СЭ»

Подведение итогов голосования — в ближайшее время на сайте «СЭ»