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Дзюба и Азмун проголосовали друг за друга при выборе лучшего игрока РПЛ

16:15
Сердар Азмун и Артем Дзюба. Фото AFP Итоги голосования игроков «Зенита». Фото "СЭ"
Сердар Азмун и Артем Дзюба. Фото AFP
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Форварды «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмун включили друг друга в свои тройки лучших футболистов сезона РПЛ во время голосования, которое провел «СЭ». Выбор россиянина — Ярослав Ракицкий («Зенит»), Азмун, Магомед Оздоев («Зенит»). Иранца — Юрий Жирков («Зенит»), Бранислав Иванович («Зенит»), Дзюба.

В голосовании приняли участие 176 игроков премьер-лиги — по 11 из каждой команды.

Итоги голосования игроков «Зенита». Фото "СЭ"
Итоги голосования игроков «Зенита». Фото «СЭ»

Подведение итогов голосования — в ближайшее время на сайте «СЭ»

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