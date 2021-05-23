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Соболев и Джикия назвали друг друга лучшими в РПЛ, Ларссон выбрал форварда «Зенита»

16:15
Александр Соболев и Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Спартака». Фото «СЭ»
Александр Соболев и Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Футболисты «Спартака» Александр Соболев и Георгий Джикия поставили друг друга на первое место в опросе футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит «СЭ» для определения лучшего игрока чемпионата России.

Форвард назвал только одноклубников, в его топ-3 — Джикия, Александр Максименко и Джордан Ларссон.

Защитник составил такую тройку: Соболев, Ларссон и форвард «Зенита» Сердар Азмун.

При этом Ларссон поставил иранца из питерского клуба на первое место, далее в его топ-3 — Соболев и полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа.

Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов "Спартака". Фото "СЭ"
Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Спартака». Фото «СЭ»

Азмуна также назвали спартаковцы Самюэль Жиго и Алекс Крал. При этом по весу голосов вне конкуренции у красно-белых — Ларссон.

Ларссон стал лучшим бомбардиром «Спартака» в чемпионате — 15 голов (а также 9 передач) в 29 матчах. У Соболева — 14 голов (а также 4 передачи) в 22 играх.

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2020/21 — в ближайшее время в «СЭ».

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