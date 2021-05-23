Молодежка «Локомотива» разгромила «Сочи»
15:47
Молодежка «Локомотива» разгромила «Сочи» (4:1) в матче 27-го тура молодежного чемпионата.
В другой встрече турнира «Строгино» дома проиграло «Ростову».
Молодежные команды
27-й тур
«Локомотив — мол.» (Москва) — «Сочи — мол.» (Сочи) — 4:1 (3:0)
Голы: Борисенко, 25 (1:0). Ларин, 33 (2:0). Черняков, 36 (3:0). Колмаков, 59 — с пенальти (3:1). Матвеев, 85 (4:1).
23 мая. Москва. Стадион «Сапсан Арена».
«Строгино — мол.» (Москва) — «Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — 1:2 (1:1)
Голы: Колотиевский, 6 (0:1). Елисеенко, 41 (1:1). Попов, 88 (1:2).
23 мая. Москва. Стадион «Янтарь».
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