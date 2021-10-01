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Гол Дрейера в матче с «Уралом» признан лучшим в сентябре

10:58
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Гол полузащитника «Рубина» Андреса Дрейера в ворота «Урала» признан лучшим в РПЛ в сентябре.

За гол 23-летнего датчанина проголосовали болельщики и эксперты РПЛ. Представители канала «Матч Премьер» выбрали гол хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в матче с «Сочи».

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Сергей Разин все материалы автора

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