Гол Дрейера в матче с «Уралом» признан лучшим в сентябре
10:58
Гол полузащитника «Рубина» Андреса Дрейера в ворота «Урала» признан лучшим в РПЛ в сентябре.
За гол 23-летнего датчанина проголосовали болельщики и эксперты РПЛ. Представители канала «Матч Премьер» выбрали гол хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в матче с «Сочи».
Потрясающий дебютный гол Андерса Дрейера становится лучшим в сентябре! ??— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 1, 2021
За гол полузащитника «Рубина» проголосовали болельщики и эксперты РПЛ, представители МАТЧ ПРЕМЬЕР выбрали гол Эдуарда Сперцяна ?#РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/bkBFnWbCzT
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