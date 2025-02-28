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Дзюба ответил Овечкину на пожелания перед возобновлением сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поблагодарил нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за пожелание удачи перед возобновлением сезона РПЛ.

Ранее Овечкин пожелал Дзюбе побить рекорд Александра Кержакова по голам в официальных матчах. С 232 мячами за карьеру 36-летний форвард отстает от Кержакова на один гол.

«Саня, привет. Спасибо тебе огромное от лица «Акрона», от меня лично. Тебе удачи, чтобы «Вашингтон» занял первое место в регулярке и поборолся за Кубок Стэнли. Ну и, конечно, вся страна, в том числе и мы, все за тебя болеем. Давай уже скорее побей этот долгожданный рекорд. Удачи тебе, без травм!» — сказал Дзюба в видео, опубликованное пресс-службой тольяттинцев.

На счету Овечкина 883 гола за карьеру в НХЛ. Российскому нападающему осталось забросить 12 шайб, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах.

Источник: ФК «Акрон»
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Александр Овечкин
Артем Дзюба
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
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11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
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