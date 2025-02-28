Камоцци: «Сомневаюсь, что Карпин сможет тренировать в Европе»

Итальянский функционер Франко Камоцци поделился мнением о главном тренере сборной России по футболу Валерии Карпине.

«Карпин — очень хороший тренер. Он проделал хорошую работу в «Ростове». Но я сомневаюсь, что Карпин сможет тренировать в Европе. Ему будет непросто там», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

25 февраля Карпин покинул пост главного тренера «Ростова». Сообщалось, что 56-летний специалист сосредоточится на работе в сборной России.

За свою игровую карьеру Карпин выступал в Испании за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту».