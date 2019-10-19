Дзюба оформил второй хет-трик в чемпионатах России и догнал Родионова

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в матче 13-го тура РПЛ против «Ростова» (6:1) набрал 5 (3+2) очков по системе «гол+пас», реализовав два лично заработанных пенальти.

Лидер сине-бело-голубых стал первым более чем за год игроком, трижды отличившимся в игре чемпионата России. 1 сентября 2018 года Федор Чалов, трижды огорчив «Урал», оформил единственный хет-трик сезона-2018/19.

13 туров ждать первого хет-трика пришлось также в сезоне-2008, дольше — в шести чемпионатах, в том числе в сезоне-2011/12, когда Александр Кержаков оформил первый хет-трик только в 22-м туре.

Сезоны, в которых дольше всего приходилось ждать первого хет-трика

Сезон Игрок Команда Тур Матч Минуты 2011/12 Александр Кержаков Зенит 22-й Краснодар (д) — 5:0 24', 30', 79' 2007 Роман Павлюченко Спартак 21-й Кубань (д) — 4:0 2', 39', 51' 2015/16 Спартак Гогниев Урал 20-й Анжи (д) — 4:2 10', 84', 90+1' 2017/18 Евгений Марков Тосно 18-й Арсенал (д) — 3:2 61, 79', 81' 2009 Веллитон Спартак 17-й Спартак Н (г) — 4:2 6', 11', 90' 2010 Веллитон Спартак 17-й Локомотив (г) — 3:2 18', 31', 66' 2008 Вагнер Лав ЦСКА 13-й Спартак (г) — 5:1 15', 34', 44' 2019/20 Артем Дзюба Зенит 13-й Ростов (д) — 6:1 14', 20', 80'

Дзюба в пятый раз в карьере забил более двух голов за матч. В чемпионате России он отмечался хет-триком всего один раз — в игре за «Ростов» против «Томи» в сезоне-2013/14 (любопытно, что Артем снова огорчил бывший клуб), еще три мяча он отправил в ворота минского «Динамо» в Лиге Европы. За сборную ее нынешний капитан отметился двумя покерами — в играх с Лихтенштейном и Сан-Марино.

Матчи, в которых Артем Дзюба забивал более двух мячей

Дата Турнир Команда Матч Минуты 27.03.2013 ЧР Ростов Томь (д) — 3:0 4', 65', 84' 08.09.2015 ОЧЕ Россия Лихтенштейн (г) — 7:0 21', 45', 73', 90' 16.08.2018 ЛЕ Зенит Динамо Мн (д) — 8:1 (д.в.) 75', 78', 115' 08.06.2019 ОЧЕ Россия Сан-Марино (д) — 9:0 31', 73', 76', 88' 19.10.2019 ЧР Зенит Ростов (д) — 6:1 14', 20', 80'

? Артём Дзюба со второй попытки реализует 11-метровый удар и оформляет первый хет-трик сезона в РПЛ.



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В зачете «Клуба 100» на счету 31-летнего форварда теперь значится 164 гола — столько же, сколько у легенды «Спартака» Сергея Родионова. Благодаря третьему мячу в ворота Егора Бабурина, Дзюба ворвался в топ-5, обогнав Александра Мостового.

Впереди лидера «Зенита» три супербомбардира — Александр Кержаков, Олег Веретенников и Роман Павлюченко.

Лидеры «Клуба 100»

Игрок Клуб ЧР КР Сборная ЕК ИН Всего 1. Александр Кержаков завершил карьеру 139 19 30 30 15 233 2. Олег Веретенников завершил карьеру 143 27 0 17 20 207 3. Роман Павлюченко завершил карьеру 103 7 21 21 36 188 4. Артем Дзюба Зенит 109 10 24 21 0 164 Сергей Родионов завершил карьеру 124 9 8 22 1 164 6. Александр Мостовой завершил карьеру 34 9 13 25 82 163 7. Андрей Аршавин завершил карьеру 57 6 17 26 52 158 8. Владимир Бесчастных завершил карьеру 60 9 26 7 52 154 9. Дмитрий Кириченко завершил карьеру 130 11 4 7 0 152 Дмитрий Лоськов завершил карьеру 120 13 2 17 0 152

Осень 2019 года один лучших отрезков в карьере Дзюбы. В 12 осенних матчах его команды («Зенит» и сборная России) одержали 10 побед при одной ничьей и одном поражении. Сам форвард в этих встречах отметился девятью голами и 11 голевыми передачами. В списке бомбардиров премьер-лиги Артем вышел на третье место (восемь голов), уступая только Элдору Шомуродову и Александру Соболеву (по 10 голов), а по системе «гол+пас» и вовсе вырвался в лидеры, имея в активе 18 (8+10) баллов. (Кирилл Бурдаков)

Матчи Артема Дзюбы осенью 2019 года

Дата Команда Турнир Соперник Голы Передачи 01.09.2019 Зенит ЧР Спартак (г) — 1:0 0 0 06.09.2019 Россия ОЧЕ Шотландия (г) — 2:1 1 0 09.09.2019 Россия ОЧЕ Казахстан (д) — 1:0 0 0 13.09.2019 Зенит ЧР Арсенал (д) — 3:1 1 0 17.09.2019 Зенит ЛЧ Лион (г) — 1:1 0 1 21.09.2019 Зенит ЧР Рубин (д) — 5:0 0 4 28.09.2019 Зенит ЧР Локомотив (г) — 0:1 0 0 02.10.2019 Зенит ЛЧ Бенфика (д) — 3:1 1 0 06.10.2019 Зенит ЧР Урал (г) — 3:1 0 1 10.10.2019 Россия ОЧЕ Шотландия (д) — 4:0 2 1 13.10.2019 Россия ОЧЕ Кипр (г) — 5:0 1 2 19.10.2019 Зенит ЧР Ростов (д) — 6:1 3 2 Итого +10=1-1 9 11

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