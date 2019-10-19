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Дзюба оформил второй хет-трик в чемпионатах России и догнал Родионова

22:20
19 октября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Ростов» — 6:1. Артем Дзюба (слева) оформил хет-трик. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
19 октября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Ростов» — 6:1. Артем Дзюба (слева) оформил хет-трик. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в матче 13-го тура РПЛ против «Ростова» (6:1) набрал 5 (3+2) очков по системе «гол+пас», реализовав два лично заработанных пенальти.

Лидер сине-бело-голубых стал первым более чем за год игроком, трижды отличившимся в игре чемпионата России. 1 сентября 2018 года Федор Чалов, трижды огорчив «Урал», оформил единственный хет-трик сезона-2018/19.

13 туров ждать первого хет-трика пришлось также в сезоне-2008, дольше — в шести чемпионатах, в том числе в сезоне-2011/12, когда Александр Кержаков оформил первый хет-трик только в 22-м туре.

Сезоны, в которых дольше всего приходилось ждать первого хет-трика

Сезон

Игрок

Команда

Тур

Матч

Минуты

2011/12

Александр Кержаков

Зенит

22-й

Краснодар (д) — 5:0

24', 30', 79'

2007

Роман Павлюченко

Спартак

21-й

Кубань (д) — 4:0

2', 39', 51'

2015/16

Спартак Гогниев

Урал

20-й

Анжи (д) — 4:2

10', 84', 90+1'

2017/18

Евгений Марков

Тосно

18-й

Арсенал (д) — 3:2

61, 79', 81'

2009

Веллитон

Спартак

17-й

Спартак Н (г) — 4:2

6', 11', 90'

2010

Веллитон

Спартак

17-й

Локомотив (г) — 3:2

18', 31', 66'

2008

Вагнер Лав

ЦСКА

13-й

Спартак (г) — 5:1

15', 34', 44'

2019/20

Артем Дзюба

Зенит

13-й

Ростов (д) — 6:1

14', 20', 80'

Дзюба в пятый раз в карьере забил более двух голов за матч. В чемпионате России он отмечался хет-триком всего один раз — в игре за «Ростов» против «Томи» в сезоне-2013/14 (любопытно, что Артем снова огорчил бывший клуб), еще три мяча он отправил в ворота минского «Динамо» в Лиге Европы. За сборную ее нынешний капитан отметился двумя покерами — в играх с Лихтенштейном и Сан-Марино.

Матчи, в которых Артем Дзюба забивал более двух мячей

Дата

Турнир

Команда

Матч

Минуты

27.03.2013

ЧР

Ростов

Томь (д) — 3:0

4', 65', 84'

08.09.2015

ОЧЕ

Россия

Лихтенштейн (г) — 7:0

21', 45', 73', 90'

16.08.2018

ЛЕ

Зенит

Динамо Мн (д) — 8:1 (д.в.)

75', 78', 115'

08.06.2019

ОЧЕ

Россия

Сан-Марино (д) — 9:0

31', 73', 76', 88'

19.10.2019

ЧР

Зенит

Ростов (д) — 6:1

14', 20', 80'

В зачете «Клуба 100» на счету 31-летнего форварда теперь значится 164 гола — столько же, сколько у легенды «Спартака» Сергея Родионова. Благодаря третьему мячу в ворота Егора Бабурина, Дзюба ворвался в топ-5, обогнав Александра Мостового.

Впереди лидера «Зенита» три супербомбардира — Александр Кержаков, Олег Веретенников и Роман Павлюченко.

Лидеры «Клуба 100»

Игрок

Клуб

ЧР

КР

Сборная

ЕК

ИН

Всего

1. Александр Кержаков

завершил карьеру

139

19

30

30

15

233

2. Олег Веретенников

завершил карьеру

143

27

0

17

20

207

3. Роман Павлюченко

завершил карьеру

103

7

21

21

36

188

4. Артем Дзюба

Зенит

109

10

24

21

0

164

Сергей Родионов

завершил карьеру

124

9

8

22

1

164

6. Александр Мостовой

завершил карьеру

34

9

13

25

82

163

7. Андрей Аршавин

завершил карьеру

57

6

17

26

52

158

8. Владимир Бесчастных

завершил карьеру

60

9

26

7

52

154

9. Дмитрий Кириченко

завершил карьеру

130

11

4

7

0

152

Дмитрий Лоськов

завершил карьеру

120

13

2

17

0

152

Осень 2019 года один лучших отрезков в карьере Дзюбы. В 12 осенних матчах его команды («Зенит» и сборная России) одержали 10 побед при одной ничьей и одном поражении. Сам форвард в этих встречах отметился девятью голами и 11 голевыми передачами. В списке бомбардиров премьер-лиги Артем вышел на третье место (восемь голов), уступая только Элдору Шомуродову и Александру Соболеву (по 10 голов), а по системе «гол+пас» и вовсе вырвался в лидеры, имея в активе 18 (8+10) баллов. (Кирилл Бурдаков)

Матчи Артема Дзюбы осенью 2019 года

Дата

Команда

Турнир

Соперник

Голы

Передачи

01.09.2019

Зенит

ЧР

Спартак (г) — 1:0

0

0

06.09.2019

Россия

ОЧЕ

Шотландия (г) — 2:1

1

0

09.09.2019

Россия

ОЧЕ

Казахстан (д) — 1:0

0

0

13.09.2019

Зенит

ЧР

Арсенал (д) — 3:1

1

0

17.09.2019

Зенит

ЛЧ

Лион (г) — 1:1

0

1

21.09.2019

Зенит

ЧР

Рубин (д) — 5:0

0

4

28.09.2019

Зенит

ЧР

Локомотив (г) — 0:1

0

0

02.10.2019

Зенит

ЛЧ

Бенфика (д) — 3:1

1

0

06.10.2019

Зенит

ЧР

Урал (г) — 3:1

0

1

10.10.2019

Россия

ОЧЕ

Шотландия (д) — 4:0

2

1

13.10.2019

Россия

ОЧЕ

Кипр (г) — 5:0

1

2

19.10.2019

Зенит

ЧР

Ростов (д) — 6:1

3

2

Итого

+10=1-1

9

11

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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