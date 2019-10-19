Дзюба оформил второй хет-трик в чемпионатах России и догнал Родионова
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в матче 13-го тура РПЛ против «Ростова» (6:1) набрал 5 (3+2) очков по системе «гол+пас», реализовав два лично заработанных пенальти.
? Артём Дзюба уверенно реализует пенальти.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 19, 2019
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Лидер сине-бело-голубых стал первым более чем за год игроком, трижды отличившимся в игре чемпионата России. 1 сентября 2018 года Федор Чалов, трижды огорчив «Урал», оформил единственный хет-трик сезона-2018/19.
13 туров ждать первого хет-трика пришлось также в сезоне-2008, дольше — в шести чемпионатах, в том числе в сезоне-2011/12, когда Александр Кержаков оформил первый хет-трик только в 22-м туре.
Сезоны, в которых дольше всего приходилось ждать первого хет-трика
|
Сезон
|
Игрок
|
Команда
|
Тур
|
Матч
|
Минуты
|
2011/12
|
Александр Кержаков
|
Зенит
|
22-й
|
Краснодар (д) — 5:0
|
24', 30', 79'
|
2007
|
Роман Павлюченко
|
Спартак
|
21-й
|
Кубань (д) — 4:0
|
2', 39', 51'
|
2015/16
|
Спартак Гогниев
|
Урал
|
20-й
|
Анжи (д) — 4:2
|
10', 84', 90+1'
|
2017/18
|
Евгений Марков
|
Тосно
|
18-й
|
Арсенал (д) — 3:2
|
61, 79', 81'
|
2009
|
Веллитон
|
Спартак
|
17-й
|
Спартак Н (г) — 4:2
|
6', 11', 90'
|
2010
|
Веллитон
|
Спартак
|
17-й
|
Локомотив (г) — 3:2
|
18', 31', 66'
|
2008
|
Вагнер Лав
|
ЦСКА
|
13-й
|
Спартак (г) — 5:1
|
15', 34', 44'
|
2019/20
|
Артем Дзюба
|
Зенит
|
13-й
|
Ростов (д) — 6:1
|
14', 20', 80'
?? Дзюба оформляет дубль уже на 20-й минуте.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 19, 2019
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Дзюба в пятый раз в карьере забил более двух голов за матч. В чемпионате России он отмечался хет-триком всего один раз — в игре за «Ростов» против «Томи» в сезоне-2013/14 (любопытно, что Артем снова огорчил бывший клуб), еще три мяча он отправил в ворота минского «Динамо» в Лиге Европы. За сборную ее нынешний капитан отметился двумя покерами — в играх с Лихтенштейном и Сан-Марино.
Матчи, в которых Артем Дзюба забивал более двух мячей
|
Дата
|
Турнир
|
Команда
|
Матч
|
Минуты
|
27.03.2013
|
ЧР
|
Ростов
|
Томь (д) — 3:0
|
4', 65', 84'
|
08.09.2015
|
ОЧЕ
|
Россия
|
Лихтенштейн (г) — 7:0
|
21', 45', 73', 90'
|
16.08.2018
|
ЛЕ
|
Зенит
|
Динамо Мн (д) — 8:1 (д.в.)
|
75', 78', 115'
|
08.06.2019
|
ОЧЕ
|
Россия
|
Сан-Марино (д) — 9:0
|
31', 73', 76', 88'
|
19.10.2019
|
ЧР
|
Зенит
|
Ростов (д) — 6:1
|
14', 20', 80'
? Артём Дзюба со второй попытки реализует 11-метровый удар и оформляет первый хет-трик сезона в РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 19, 2019
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В зачете «Клуба 100» на счету 31-летнего форварда теперь значится 164 гола — столько же, сколько у легенды «Спартака» Сергея Родионова. Благодаря третьему мячу в ворота Егора Бабурина, Дзюба ворвался в топ-5, обогнав Александра Мостового.
Впереди лидера «Зенита» три супербомбардира — Александр Кержаков, Олег Веретенников и Роман Павлюченко.
|
Игрок
|
Клуб
|
ЧР
|
КР
|
Сборная
|
ЕК
|
ИН
|
Всего
|
1. Александр Кержаков
|
завершил карьеру
|
139
|
19
|
30
|
30
|
15
|
233
|
2. Олег Веретенников
|
завершил карьеру
|
143
|
27
|
0
|
17
|
20
|
207
|
3. Роман Павлюченко
|
завершил карьеру
|
103
|
7
|
21
|
21
|
36
|
188
|
4. Артем Дзюба
|
Зенит
|
109
|
10
|
24
|
21
|
0
|
164
|
Сергей Родионов
|
завершил карьеру
|
124
|
9
|
8
|
22
|
1
|
164
|
6. Александр Мостовой
|
завершил карьеру
|
34
|
9
|
13
|
25
|
82
|
163
|
7. Андрей Аршавин
|
завершил карьеру
|
57
|
6
|
17
|
26
|
52
|
158
|
8. Владимир Бесчастных
|
завершил карьеру
|
60
|
9
|
26
|
7
|
52
|
154
|
9. Дмитрий Кириченко
|
завершил карьеру
|
130
|
11
|
4
|
7
|
0
|
152
|
Дмитрий Лоськов
|
завершил карьеру
|
120
|
13
|
2
|
17
|
0
|
152
Осень 2019 года один лучших отрезков в карьере Дзюбы. В 12 осенних матчах его команды («Зенит» и сборная России) одержали 10 побед при одной ничьей и одном поражении. Сам форвард в этих встречах отметился девятью голами и 11 голевыми передачами. В списке бомбардиров премьер-лиги Артем вышел на третье место (восемь голов), уступая только Элдору Шомуродову и Александру Соболеву (по 10 голов), а по системе «гол+пас» и вовсе вырвался в лидеры, имея в активе 18 (8+10) баллов. (Кирилл Бурдаков)
Матчи Артема Дзюбы осенью 2019 года
|
Дата
|
Команда
|
Турнир
|
Соперник
|
Голы
|
Передачи
|
01.09.2019
|
Зенит
|
ЧР
|
Спартак (г) — 1:0
|
0
|
0
|
06.09.2019
|
Россия
|
ОЧЕ
|
Шотландия (г) — 2:1
|
1
|
0
|
09.09.2019
|
Россия
|
ОЧЕ
|
Казахстан (д) — 1:0
|
0
|
0
|
13.09.2019
|
Зенит
|
ЧР
|
Арсенал (д) — 3:1
|
1
|
0
|
17.09.2019
|
Зенит
|
ЛЧ
|
Лион (г) — 1:1
|
0
|
1
|
21.09.2019
|
Зенит
|
ЧР
|
Рубин (д) — 5:0
|
0
|
4
|
28.09.2019
|
Зенит
|
ЧР
|
Локомотив (г) — 0:1
|
0
|
0
|
02.10.2019
|
Зенит
|
ЛЧ
|
Бенфика (д) — 3:1
|
1
|
0
|
06.10.2019
|
Зенит
|
ЧР
|
Урал (г) — 3:1
|
0
|
1
|
10.10.2019
|
Россия
|
ОЧЕ
|
Шотландия (д) — 4:0
|
2
|
1
|
13.10.2019
|
Россия
|
ОЧЕ
|
Кипр (г) — 5:0
|
1
|
2
|
19.10.2019
|
Зенит
|
ЧР
|
Ростов (д) — 6:1
|
3
|
2
|
Итого
|
|
|
+10=1-1
|
9
|
11
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