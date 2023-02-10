Дзюба и Смольников проводят первую тренировку за «Локомотив»

Нападающий Артем Дзюба и защитник Игорь Смольников приступили к тренировкам с «Локомотивом» на сборах в ОАЭ.

Третья часть зимних тренировочных сборов будет проходить с 10 по 20 февраля.

8 февраля оба футболиста подписали контракты с московской командой до конца сезона-2022/23.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 матчей.