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Басманов: «Попытки возродить «Тосно» не только были, но и существуют»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший пресс-атташе «Тосно» Владимир Басманов заявил о возможном возрождении клуба из Ленинградской области.

«Попытки возродить клуб? Не только были. Они существуют. Футбольный клуб «Тосно» — это не просто профессиональная команда, но и еще детско-юношеская спортивная школа, которая там базируется. В 2019 году клуб пошел на банкротство. Но школа остается до сих пор. На ее базе пытались воссоздать ту структуру, которая привела бы к созданию профессиональной футбольной команды. А какие она бы могла штурмовать вершины — это уже вопрос времени», — приводит слова Басманова «Спорт День за Днем».

«Тосно», выигравший Кубок России в 2018 году, прекратил свое существование из-за финансовых проблем.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/eks-press-attashe-tosno-basmanov-popytki-vozrodit-klub-ne-tolko-byli-no-i-sushchestvuyut
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ФК Тосно
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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