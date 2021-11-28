Шварц: «Я очень рад победе, трем очкам»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (3:2) подвел итоги встречи, отметив справедливость результата.

«Я очень рад победе, трем очкам. Игра была сложная, тяжело складывалась, — отметил Шварц. — У нас был нереализованный пенальти, но мы не опустили руки и хорошо среагировали, проявили себя одним целым. Заслуженная победа.

Мы очень хорошо вошли в игру, создавали моменты со стандартов и забили гол, который не засчитали из-за офсайда. После гола мы чуть пассивно начали играть, в результате чего получили ответный гол. Но было важно проявить характер и показать веру в команду.

Мы знали о кадровых проблемах «Рубина» и что левый защитник травмирован, что опорник дисквалифицирован. Но правильнее будет сказать о своей игре, ставили во главу угла наши принципы".