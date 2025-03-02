Джикия — о количестве фанатов «Химок»: «У нас есть поддержка»

Защитник «Химок» Георгий Джикия прокомментировал количество болельщиков на матче 19-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

— Не ощущали ли себя как на выезде?

— Нужно отметить, что было большое количество болельщиков «Факела», но нужно было побеждать и мы это сделали.

— Не огорчает тот факт, что у «Химок» мало фанатов?

— У нас есть поддержка, будет больше болельщиков, когда потеплеет.

После победы «Химки» набрали 19 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 14 очками — на 15-й строчке.

Александр Абустин