Джикия поделился настроем после матча «Химки» — «Факел»

Защитник «Химок» Георгий Джикия поделился впечатлениями от победы команды в матче 19-го тура РПЛ с «Факелом» (1:0) и рассказал о своих отношениях с форвардом Антоном Заболотным.

— Как самочувствие?

— Все хорошо, быстро подошли к первому туру после паузы, слава богу все сегодня получилось, будем двигаться дальше.

— Расскажите про взаимоотношения с Заболотным.

— Мы с Антоном знакомы давно, хорошие отношения сложились давно, еще со времен сборной.

В нынешнем сезоне 31-летний Джикия провел 9 матчей за «Химки» в всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Александр Абустин