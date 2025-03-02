Джикия поделился настроем после матча «Химки» — «Факел»
Защитник «Химок» Георгий Джикия поделился впечатлениями от победы команды в матче 19-го тура РПЛ с «Факелом» (1:0) и рассказал о своих отношениях с форвардом Антоном Заболотным.
— Как самочувствие?
— Все хорошо, быстро подошли к первому туру после паузы, слава богу все сегодня получилось, будем двигаться дальше.
— Расскажите про взаимоотношения с Заболотным.
— Мы с Антоном знакомы давно, хорошие отношения сложились давно, еще со времен сборной.
В нынешнем сезоне 31-летний Джикия провел 9 матчей за «Химки» в всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Александр Абустин
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|Локомотив – Ахмат
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