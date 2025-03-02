Карпов работает резервным судьей на двух матчах одного тура РПЛ

Уникальный случай зафиксирован в 19-м туре чемпионата России. Юрий Карпов вынужден работать резервным на двух матчах. В пятницу, 28 февраля, он был в Каспийске («Динамо» Мх — «Локомотив»), а сегодня вошел в бригаду, работающую в Тушине («Спартак» — «Оренбург»).

Неожиданное решение руководства департамента судейства и инспектирования РФС. Неужели теперь не хватает судей для выполнения функций резервных?