Джикия о новом контракте со «Спартаком»: «Не хочу комментировать личные вещи после болезненного поражения
Защитник «Спартака» Георгий Джикия не стал обсуждать вопрос о продлении контракта с клубом после разгромного поражения красно-белых от «Крыльев Советов» (0:4) в матче 10-го тура РПЛ.
29-летний россиянин оставался в числе запасных в последних трех матчах команды в чемпионате России.
— Генеральный директор «Спартака» Малышев сказал сегодня, что вы не ведете переговоры о продлении контракта.
— Совершенно верно.
— Почему?
— Потому что у меня еще есть контракт.
— Странно, когда клуб не ведет переговоры с капитаном команды, когда он по регламенту может вести переговоры с другим клубом уже зимой. Вас это не удивляет?
— Нет. Почему? Потому что я совершенно спокойно к этому отношусь и делаю профессионально свою работу. Это то, что требуется от меня.
— Причина, по которой вы не играете, не исключительно спортивная? Команда пропускает четыре мяча, капитан команды сидит на скамейке и ни у одного из игроков, который сегодня выходил на поле, не находится слов для пояснения.
— Пока я капитан команды, я буду выполнять то, что от меня зависит и то, что от меня требуется.
— Как вы видите причину того, почему вы не играете?
— Что касается темы моего контракта, игрового времени и прочего, вы можете все вместе собраться, сесть и обсудить эту тему, где вы будете задавать эти вопросы. Но после игры и болезненного поражения я не хочу комментировать личные вещи.
Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. В сезоне-2023/24 защитник принял участие в восьми матчах команды во всех турнирах и не отличился результативными действиями.
Контракт капитана красно-белых действует до конца июня 2024 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|2 : 2
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|3 : 1
|30.09
|14:15
|
Локомотив – Пари НН
|1 : 0
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 2
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|1 : 0
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|2 : 0
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|4 : 0
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1