Дзагоев — о Гончаренко: «Должны были поужинать с Михалычем после Тулы, но он уже был в Краснодаре»
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью Sport24 рассказал о прощании с главным тренером Виктором Гончаренко, а также о том, как изменилась команда с приходом Ивицы Олича.
— Насколько сильно в принципе изменился ЦСКА при Оличе — расскажи о самом главном. Как встретили тренера, его штаб?
— Для меня смена тренера не в новинку. Встретили Олича хорошо, уже сработались с ним. Но по изменениям пока ничего говорить не хочу: нужно как минимум полгода, чтобы увидеть полную картину при новом тренере.
— Ты лично попрощался с Гончаренко, какие-то слова напутствия друг другу сказали?
— Поговорили с Михалычем по телефону. Договаривались о встрече, но у нас в ЦСКА часто тренировки и игры. Вместе с Набабкиным должны были увидеться с Михалычем после Тулы — поужинать, пообщаться — но он уже был в Краснодаре. Но все равно на связи — после победы в Кубке Гончаренко писал, поздравлял. У нас остались дружеские отношения.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-04-11-dzagoyev---o-goncharenko-dolzhny-byli-pouzhinat-s-mikhalychem-posle-tuly-no-on-uzhe-byl-v-krasnodare
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю