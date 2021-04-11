Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью Sport24 рассказал о прощании с главным тренером Виктором Гончаренко, а также о том, как изменилась команда с приходом Ивицы Олича.

— Насколько сильно в принципе изменился ЦСКА при Оличе — расскажи о самом главном. Как встретили тренера, его штаб?

— Для меня смена тренера не в новинку. Встретили Олича хорошо, уже сработались с ним. Но по изменениям пока ничего говорить не хочу: нужно как минимум полгода, чтобы увидеть полную картину при новом тренере.

— Ты лично попрощался с Гончаренко, какие-то слова напутствия друг другу сказали?

— Поговорили с Михалычем по телефону. Договаривались о встрече, но у нас в ЦСКА часто тренировки и игры. Вместе с Набабкиным должны были увидеться с Михалычем после Тулы — поужинать, пообщаться — но он уже был в Краснодаре. Но все равно на связи — после победы в Кубке Гончаренко писал, поздравлял. У нас остались дружеские отношения.