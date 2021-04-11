«Арсенал» — «Краснодар»: Стоцкий выйдет на поле впервые за полтора года
Стали известны составы «Арсенала» и «Краснодара» на матч 25-го тура Тинькофф РПЛ.
Эта встреча станет первой для Виктора Гончаренко в качестве главного тренера «быков». Белорусский специалист возглавил «Краснодар» 6 апреля.
В стартовом составе «Краснодара» появится полузащитник Дмитрий Стоцкий, который не выходил на поле 491 день. 31-летний россиянин восстанавливался от разрыва крестообразной связки.
Матч «Арсенал» — «Краснодар» состоится сегодня, 11 апреля. Начало встречи — в 14.00 (мск).
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Бурлак, Беляев, Бауэр, Пантелеев, Чаушич, Э. Кангва, Хлусевич, Костадинов, Луценко.
Запасные: Нигматуллин, Левашов, Сокол, Горбатенко, Ткачев, Коновалов, К. Кангва, Громыко, Ковалев, Панченко, Аджоев.
«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Чернов, Мартынович, Ионов, Стоцкий, Кайо, Вилена, Кабелла, Вандерсон, Берг.
Запасные: Городов, Бабурин, Смольников, Петров, Камболов, Олссон, Ари, Марков, Сулейманов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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