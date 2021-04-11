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«Арсенал» — «Краснодар»: Стоцкий выйдет на поле впервые за полтора года

12:47
Дмитрий Стоцкий и Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Стоцкий и Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Стали известны составы «Арсенала» и «Краснодара» на матч 25-го тура Тинькофф РПЛ.

Эта встреча станет первой для Виктора Гончаренко в качестве главного тренера «быков». Белорусский специалист возглавил «Краснодар» 6 апреля.

В стартовом составе «Краснодара» появится полузащитник Дмитрий Стоцкий, который не выходил на поле 491 день. 31-летний россиянин восстанавливался от разрыва крестообразной связки.

Матч «Арсенал» — «Краснодар» состоится сегодня, 11 апреля. Начало встречи — в 14.00 (мск).

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Бурлак, Беляев, Бауэр, Пантелеев, Чаушич, Э. Кангва, Хлусевич, Костадинов, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Сокол, Горбатенко, Ткачев, Коновалов, К. Кангва, Громыко, Ковалев, Панченко, Аджоев.

«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Чернов, Мартынович, Ионов, Стоцкий, Кайо, Вилена, Кабелла, Вандерсон, Берг.

Запасные: Городов, Бабурин, Смольников, Петров, Камболов, Олссон, Ари, Марков, Сулейманов.

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