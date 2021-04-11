Филатов: «Локомотив» и «Спартак» имеют равные шансы на победу в матче чемпионата России»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов дал прогноз на матч 25-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком».

«Я считаю, что это стыковая игра за второе место в чемпионате. Думаю, что равные силы у команд, хорошая будет игра. Конечно, хотелось бы, чтобы «Локомотив» выиграл, но равные условия — 50 на 50, еще посмотрим, кто будет в строю у «Локомотива» и «Спартака», от этого тоже будет зависеть. Что касается игры Федора Смолова, то он должен забить, скажем так», — цитирует Филатова ТАСС.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 11 апреля. Начало — в 19.00 (мск). Московский клуб с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (43) — на третьем месте.