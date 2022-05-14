Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:32

Дюков заявил, что изменения формата РПЛ не подразумевает перехода на систему весна-осень

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент РФС Александр Дюков рассказал подробности возможных изменений формата РПЛ со следующего сезона.

— Один из вариантов формата чемпионата в следующем сезоне подразумевает, что это будет переход на систему весна-осень?

— Для того, чтобы вернуться в систему весна-осень, для нас важна поддержка и желание профессиональных клубов. Клубы РПЛ и ФНЛ-1 не видят в этом необходимости. Насильно заставлять их переходить на новый формат не хотелось бы. Технически это не так просто.

Мы рассматриваем такую возможность среди клубов ФНЛ-2. Мы действительно видим поддержку этой идеи среди клубов ФНЛ-2. Мы собирались реализовать эту идею прямо сейчас, но в связи с новыми обстоятельствами нам бы хотелось, чтобы ситуация стабилизировалась. Нам важно понять, на какие клубы мы можем рассчитывать, какие клубы продолжат существование.

Сейчас мы видим, что со стороны многих регионов проявляется желание создания профессиональных футбольных команд. ЮФЛ будет способствовать возрождению профессионального футбола в регионах. Раньше можно было прекрасно понять наших губернаторов, у них на балансе была команда, клуб требовал финансирования. Приезжали легионеры, которые отыграв несколько сезонов покидали команду. Была некая верхушка, но не было основы. Сейчас ЮФЛ способствует такой интеграции регионов. Иркутск может играть Владивостоком. Это важно для регионов. Они начинают инвестировать в инфраструктуру, у нас достаточно жесткие требования к полям. У ребят появляется возможность игровой практики, они могут не уезжать, а продолжать свой спортивный рост в регионе. Дальше они уже будут составлять основу профессиональных футбольных клубов.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Динамо

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси
Ливерпуль

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
РПЛ
Александр Дюков
3
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин больше не выиграет кубок? «Вашингтон» четвертый год подряд вылетает в первом раунде плей-офф
Кирилл Капризов провел гениальный сезон. «Миннесота» вылетела в самом начале плей-офф НХЛ, но русский бомбардир вошел в историю
Материалы сюжета: РПЛ-2022: чемпионат расширят или вернут Кубок лиги?
Кубок премьер-лиги: 18 клубов или 3,5 миллиарда? Колонка Казакова
Клубы думают только о краткосрочных перспективах. Почему расширять РПЛ бессмысленно
Будущее российского футбола: непростое, интересное, без Азии. Колонка Казакова
Олег Иванов: «Расширение РПЛ нужно. Мы играем один раз в неделю. Условно, получаем деньги за то, что тренируемся»
Гулиев об ограниченном моратории на вылет из РПЛ: «Нам надо выигрывать самим»
Россия может создать альтернативную Лигу чемпионов
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи
Каррера считает, что «Спартак» серьезно настроен на победу в матче с «Зенитом»
Реванш — главная мотивация «Спартака» в игре с «Зенитом». Клуб должен извиниться перед фанатами
«Уфа» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч аутсайдеров
Языджи пропустит заключительные матчи сезона из-за травмы
«Локомотив» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 14 мая 2022 года
Степашин: «Если бы не Валентина Яшина, не было бы и «Золотого мяча»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Истанбул» отказался от приобретения Агаларова

Каррера считает, что «Спартак» серьезно настроен на победу в матче с «Зенитом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
3
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости