Каррера считает, что «Спартак» серьезно настроен на победу в матче с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, чего ждет от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ сезона-2021/2022 с «Зенитом».

«Спартак» обязательно захочет отомстить за поражение 1:7. Он сделает все, чтобы победить. Думаю, «Спартак» подходит к игре с позитивным настроем, что является важным», — цитирует Карреру «Чемпионат».

Матч 29-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» состоится завтра, 15 мая, на «Открытие Банк Арена». Начало — в 16.30 мск.

Ранее сине-бело-голубые досрочно стали чемпионом России. «Спартак» набрал 37 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.