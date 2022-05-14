«Истанбул» отказался от приобретения Агаларова

Турецкий «Истанбул Башакшехир» отказался от приобретения форварда «Уфы» Гамида Агаларова, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, турецкую команду не устроила цена за 21-летнего россиянина. Сообщается, что руководство уфимцев хотел получить за игрока минимум 3 млн евро, а также прописать бонусы.

В текущем сезоне Агаларов провел 27 матчей в РПЛ, в которых забил 18 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 млн евро.