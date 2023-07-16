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Судейство

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Дюков: «Мажича отличает системный подход к работе, он очень требовательный человек»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Милорад Мажич.
Фото Global Look Press

Президент РФС Александр Дюков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможных улучшениях в работе судей после назначения Милорада Мажича на пост главы департамента судейства.

«Посмотрим, время покажет. Его отличает системный подход к работе. Он очень требовательный человек. Повысятся требования к физической подготовке арбитров. У него есть свои подходы к улучшению системы работы ВАР. Запасемся терпением и посмотрим», — сказал Дюков «СЭ».

Мажич возглавил департамент судейства РФС 27 июня 2023 года. До него должность руководителя департамента занимал Павел Каманцев.

Александр Дюков. «Мажич себя отлично зарекомендовал. Он очень требовательный человек». Дюков — о судействе

Футбол
Александр Дюков
Милорад Мажич
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