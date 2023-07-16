Дюков: «Мажича отличает системный подход к работе, он очень требовательный человек»
Президент РФС Александр Дюков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможных улучшениях в работе судей после назначения Милорада Мажича на пост главы департамента судейства.
«Посмотрим, время покажет. Его отличает системный подход к работе. Он очень требовательный человек. Повысятся требования к физической подготовке арбитров. У него есть свои подходы к улучшению системы работы ВАР. Запасемся терпением и посмотрим», — сказал Дюков «СЭ».
Мажич возглавил департамент судейства РФС 27 июня 2023 года. До него должность руководителя департамента занимал Павел Каманцев.
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