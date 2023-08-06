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Сегодня, 16:32

Дьяков отреагировал на крупное поражение «Ростова» от «Крыльев Советов»

Виктория Кравченко
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Футболисты &amp;quot;Ростова&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Ростов&quot;

Экс-защитник «Ростова» Виталий Дьяков отреагировал на крупное поражение ростовской команды от «Крыльев Советов» (1:5) в матче третьего тура РПЛ.

«Не стоит по одной игре делать глобальные выводы, что все плохо и ужасно. Конечно, 1:5 неприятно проигрывать, но какая разница — 1:2 ты проиграл или 1:5? Просто неудачно начали матч, сразу с 0:2. Вроде смогли отыграть один мяч и была надежда, что получится переломить, но потом третий, а потом четвертый пропустили», — цитирует Дьякова «Евро-Футбол.ру».

После трех туров РПЛ «Крылья Советов» занимают третье место в турнирной таблице, набрав семь очков. «Ростов» с 4 очками располагается на восьмой строчке.

Источник: Евро-Футбол.ру
Виталий Дьяков
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
7
2
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
7
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
8
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
11
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
12
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 5 : 1
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 1 : 4
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 0 : 2
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 4 : 1
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
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 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

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Ахмат

 2 1 0
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