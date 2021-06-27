Два гола Егорычева принесли «Уралу» победу над «Рубином» в товарищеском матче

«Урал» одержал победу над «Рубином» в товарищеском матче со счетом 2:0. Дубль оформил полузащитник команды из Екатеринбурга Андрей Егорычев.

Отметим, что матч проходил по нестандартным правилам. Команды провели три тайма по 45 минут.

Товарищеские матчи. Клубы

«Урал» — «Рубин» — 2:0 (2:0, 0:0)

Голы: Егорычев, 19 (1:0). Егорычев, 32 (2:0).

«Урал»: Помазун (Годзюр, 46. Баклов, 91), Адамов, Рыков (Евсеев, 46), Егорычев (Насыров, 65), Гаджимурадов (Новиков, 75), Кулаков (Аугустыняк, 46), Йовичич (Железнов, 65), Мишкич (Бавин, 65), Подберезкин (Магомадов, 46), Колесниченко (Игрок на просмотре, 65), Бикфалви (Панюков, 46).

«Рубин»: Янович (Исмагилов, 91), Зотов (Грицаенко, 65), Уремович (Бегич, 65), Старфельт (Мацукатов, 65), Савицкий (Суриков, 65), Шатов (Костюков, 46. Климов, 91), Хван Ин Бом (Йевтич, 46), Хакшабанович (Сайто, 65), Бакаев (Косарев, 65), Кварацхелия (Давиташвили, 65), Деспотович (Игнатьев, 65).

Предупреждения: Уремович, 21. Магомадов, 48. Бегич, 102.

27 июня. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».