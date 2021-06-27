Мама Сергея Петрова рассказала, благодаря кому сын попал в футбол

Мама защитника «Краснодара» и сборной России Сергея Петрова — Ирина Петрова — рассказала, кто сыграл главную роль в футбольной карьере ее сына.

— Бабушка тут большую роль сыграла: «Надо нам Сергея куда-то определять». У нас в Никольском проводились небольшие турниры по дворовому футболу и как раз первый тренер Сергея, Михаленко Владимир Гаврилович их организовывал. И Сергей ему очень нравился, он все время говорил: «Ира, надо куда-то его определять».

— Бабушка, Тамара Ивановна — это тоже учительница физкультуры.

— Да, бабушка у нас, мама моя, была любитель все время судить футбол, — приводит слова Ирины Петровой официальный сайт РФС.

— Как это?

— Я не знаю, как это у нее получалось, но везде, где идет какой-то турнирчик, Тамара Ивановна все время судит футбол. Обычно мужчины-физкультурники этим занимаются, а у нас все время она.

— Все сходилось для того, чтобы в вашей семье появился футболист.

— Все сходилось, да. Если на лето выезжали в лагерь и проводился турнир по футболу — все время Тамара Ивановна судит.

— Желтые карточки давала?

— И желтые, и красные, и удаления. Свисток — все, как полагается. Когда Сергей играет: «Ира, я все знаю». Когда, что, у нее все расписано, книжки свои.

— Расклад игры?!

— Не расклад игры, а кто с кем и когда играет, какой счет, на каком месте идут. Она прямо отслеживала это.