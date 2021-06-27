Хердур Магнуссон: «Чувствую себя хорошо. Особенно после того, как выкинул костыли»

В расположение ЦСКА в австрийском Бад-Тацмансдорфе прибыл защитник Хердур Магнуссон, продолжающий восстановление после операции на ахилловом сухожилии.

«Чувствую себя хорошо, — рассказал Магнуссон официальному сайт ЦСКА. — Особенно после того, как выкинул костыли — произошло это полторы или две недели назад. Хожу уже нормально, без боли и рад, что самый тяжелый послеоперационный период позади. До полного восстановления еще далеко, но оно, тем не менее, идет быстрыми темпами. Все организовано очень профессионально: доктора ЦСКА, оперировавший меня хирург из Финляндии и мой исландский реабилитолог находятся в постоянном контакте.

Уже возвращается мышечная масса, сейчас я выполняю кардиотренировки и очень этому рад. Меня убивало, когда я не мог нормально двигаться: все время хотелось бежать, ходить, крутить велосипед, нагружать сердце, давать работу мышцам. Сегодня в Австрии занимался в бассейне, также мне уже разрешены велотренажеры, определенная работа в зале. Возвращаюсь к спортивным реалиям, воодушевлен этим!

В Австрию я приехал по двум причинам — показаться армейским докторам и реабилитологам, получить их консультации, а еще — безумно соскучился по всей команде. Увиделся с новым тренером, с ребятами, с персоналом, и настроение стало еще лучше».

Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава во втором тайме матча 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом» (2:1).