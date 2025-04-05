Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

5 апреля 2025, 21:40

Дуглас Сантос рассказал о настрое «Зенита» на матч с «Краснодаром»

Роман Кольцов
Корреспондент

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос после ничьей с «Локомотивом» (1:1) в 23-м туре РПЛ рассказал о подготовке команды к матче против «Краснодара» в 24-м туре.

— Как «Зенит» после потери очков с «Локомотивом» будет готовиться к игре против «Краснодара»? Там уже нельзя будет допустить ошибку — это решающий матч с точки зрения борьбы за чемпионство.

— Прекрасно понимаем, что сегодня произошло и что не получилось. В голове мы уже мыслями в игре с «Краснодаром», только так можно подготовиться на максимум. Будем стараться выложиться на полную, чтобы завоевать победу, — сказал Дуглас Сантос.

«Зенит» на своем поле примет «Краснодар» в воскресенье, 13 апреля. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дуглас Сантос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Популярное видео
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Сочи»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Локомотив»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Балтика» проиграла «Акрону»: видео
«Торпедо» — «Факел»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 27-го тура 26 апреля
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Чайка»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Крылья» победили «Локомотив», ничья «Рубина» и ЦСКА: видео
«Спартак» Кс — «Арсенал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Зенит»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 27 18 6 3 55-21 60
2
 Зенит 27 17 8 2 47-17 59
3
 Локомотив 27 13 10 4 51-35 49
4
 Спартак 27 14 6 7 44-36 48
5
 Балтика 27 11 13 3 37-17 46
6
 ЦСКА 27 13 6 8 38-28 45
7
 Рубин 27 10 9 8 25-26 39
8
 Динамо 27 10 8 9 46-37 38
9
 Ахмат 27 8 8 11 31-37 32
10
 Акрон 27 6 9 12 33-45 27
11
 Ростов 27 6 9 12 20-29 27
12
 Кр. Советов 27 6 8 13 29-47 26
13
 Оренбург 27 6 8 13 27-38 26
14
 Динамо Мх 27 5 9 13 17-34 24
15
 Пари НН 27 6 4 17 23-44 22
16
 Сочи 27 5 3 19 24-56 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.05 17:00 Кр. Советов – Спартак - : -
1.05 19:30 Локомотив – Динамо - : -
2.05 14:00 Динамо Мх – Ростов - : -
2.05 16:30 Балтика – Рубин - : -
2.05 19:00 ЦСКА – Зенит - : -
3.05 14:30 Сочи – Оренбург - : -
3.05 17:00 Акрон – Краснодар - : -
3.05 19:30 Ахмат – Пари НН - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 15
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 9
Бителло
Бителло

Динамо

 7
И К Ж
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 23 1 4
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 25 1 2
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 25 1 2
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости