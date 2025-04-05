Дуглас Сантос рассказал о настрое «Зенита» на матч с «Краснодаром»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос после ничьей с «Локомотивом» (1:1) в 23-м туре РПЛ рассказал о подготовке команды к матче против «Краснодара» в 24-м туре.

— Как «Зенит» после потери очков с «Локомотивом» будет готовиться к игре против «Краснодара»? Там уже нельзя будет допустить ошибку — это решающий матч с точки зрения борьбы за чемпионство.

— Прекрасно понимаем, что сегодня произошло и что не получилось. В голове мы уже мыслями в игре с «Краснодаром», только так можно подготовиться на максимум. Будем стараться выложиться на полную, чтобы завоевать победу, — сказал Дуглас Сантос.

«Зенит» на своем поле примет «Краснодар» в воскресенье, 13 апреля. Начало — в 17.00 по московскому времени.