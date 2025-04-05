«Краснодар» победил «Акрон» и укрепил лидерство в РПЛ

«Краснодар» на своем поле одержал победу над «Акроном» в матче 23-го тура РПЛ — 1:0.

Автором единственного гола в этой игре стал Кайо, который отличился на 50-й минуте.

«Быки» выиграли четвертый матч подряд в РПЛ и укрепили лидерство — на счету команды 52 очка. «Краснодар» на пять баллов опережает идущий на второй строчке «Зенит» и на восемь очков — «Спартак», который располагается на третьей позиции с одной игрой в запасе.

«Акрон» с 25 баллами сохраняет девятое место в чемпионате России. Тольяттинцы потерпели четвертое поражение кряду во всех турнирах.

Следующий матч в РПЛ команда Мурада Мусаева проведет 13 апреля против «Зенита», а клуб из Тольятти в этот же день встретится с «Факелом».