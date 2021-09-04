ЦСКА предлагал «Зениту» купить Влашича
В летнее трансферное окно 2021 года ЦСКА выходил на «Зенит» с предложением о выкупе полузащитника Николы Влашича. Об этом «СЭ» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Летом 2020 года петербургский клуб предлагал ЦСКА 35 миллионов евро за хорватского хавбека, но армейцы отказались его продавать. В этом году произошла обратная ситуация: московский клуб предлагал сине-бело-голубым приобрести 23-летнего полузащитника за ту же сумму, однако «Зенит» ответил отказом.
31 августа Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм». 23-летний хорват подписал контракт с «молотобойцами» на пять лет.
Влашич выступал за ЦСКА с лета 2018 года. В 108 матчах за армейцев хавбек забил 33 гола и сделал 21 результативную передачу.
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