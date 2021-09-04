ЦСКА предлагал «Зениту» купить Влашича

В летнее трансферное окно 2021 года ЦСКА выходил на «Зенит» с предложением о выкупе полузащитника Николы Влашича. Об этом «СЭ» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Летом 2020 года петербургский клуб предлагал ЦСКА 35 миллионов евро за хорватского хавбека, но армейцы отказались его продавать. В этом году произошла обратная ситуация: московский клуб предлагал сине-бело-голубым приобрести 23-летнего полузащитника за ту же сумму, однако «Зенит» ответил отказом.

31 августа Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм». 23-летний хорват подписал контракт с «молотобойцами» на пять лет.

Влашич выступал за ЦСКА с лета 2018 года. В 108 матчах за армейцев хавбек забил 33 гола и сделал 21 результативную передачу.