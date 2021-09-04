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ЦСКА предлагал «Зениту» купить Влашича

09:56
Никола Влашич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никола Влашич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В летнее трансферное окно 2021 года ЦСКА выходил на «Зенит» с предложением о выкупе полузащитника Николы Влашича. Об этом «СЭ» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Летом 2020 года петербургский клуб предлагал ЦСКА 35 миллионов евро за хорватского хавбека, но армейцы отказались его продавать. В этом году произошла обратная ситуация: московский клуб предлагал сине-бело-голубым приобрести 23-летнего полузащитника за ту же сумму, однако «Зенит» ответил отказом.

31 августа Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм». 23-летний хорват подписал контракт с «молотобойцами» на пять лет.

Влашич выступал за ЦСКА с лета 2018 года. В 108 матчах за армейцев хавбек забил 33 гола и сделал 21 результативную передачу.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Кипр
Россия

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03
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Словакия
Хорватия

П2

29%

1.96

1X

17%

1.90

Обе забьют - да

15%

2.06
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Украина
Франция

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33%

1.63

ТБ 2.0

21%

1.58

Ф1 (+1)

16%

1.76

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Отдел футбола «СЭ» все материалы автора

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