«Зенит» продлил контракт с Дугласом Сантосом
«Зенит» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Дугласом Сантосом. Новое соглашение с бразильцем рассчитано до 2026 года.
27-летний Сантос присоединился к «Зениту» в июле 2019 года. Всего в составе сине-бело-голубых бразилец провел 79 матчей, забил 3 мяча и сделал 19 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-09-03-zenit-prodlil-kontrakt-s-duglasom-santosom.htm
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