Ду Кейрос перейдет из «Зенита» в «Гремио» на правах аренды

Президент «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что полузащитник Ду Кейрос продолжит карьеру в «Гремио», сообщает Globo.

Бразильский клуб арендует 24-летнего полузащитника до конца года с возможностью выкупа. На следующей неделе Ду Кейрос должен прилететь в Бразилию, где пройдет медобследование и подпишет контракт.

Ранее сообщалось, что «Васко Да Гама» интересуется Ду Кейросом, однако трансфер может сорваться из-за санкций США.

Ду Кейрос перешел в «Зенит» летом 2023 года. За петербургский клуб бразилец провел 16 матчей и отметился одним голом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.