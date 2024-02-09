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9 февраля, 00:00

Арустамян: «Галицкий оставил наследие на века. Думаю, через 50 лет стадион будет носить его имя»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Сергей Галицкий.
Фото Виталий Тимкив

Известный комментатор и журналист Нобель Арустамян, ставший героем «Разговора по пятницам», высказал мнение о владельце «Краснодара» Сергее Галицком.

— У Галицкого онкология?

— Без комментариев.

— В той студии только вы уже были наслышаны о его недугах? Казанский говорил — до встречи понятия не имел.

— Я не знал, какие проблемы. Просто был в курсе, что они есть. Никогда не лезу в личную жизнь.

— Сейчас проблемы позади?

— Не знаю.

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— Но чувствуете — Галицкий чуть ожил?

— Отвечу так. Я очень рад, что он погружен в свой клуб. «Краснодар» — абсолютно уникальный проект. Есть истории про Старостина и создание «Спартака», про Сантьяго Бернабеу и «Реал», Джанни Аньелли и «Ювентус». Все это уходит куда-то в начало прошлого века. Вдруг то же самое — на наших глазах! Галицкий оставил наследие на века! Думаю, через 50 лет стадион будет носить его имя.

— Парк — уже.

— Неформально. А однажды назовут официально.

— Кто-то будет выходить с лицом Сергея Николаевича на плакате: «Он все видит».

— Я не исключаю. Галицкий станет легендой.

ФК Краснодар
Нобель Арустамян
Сергей Галицкий
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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