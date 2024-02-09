Арустамян: «Галицкий оставил наследие на века. Думаю, через 50 лет стадион будет носить его имя»

Известный комментатор и журналист Нобель Арустамян, ставший героем «Разговора по пятницам», высказал мнение о владельце «Краснодара» Сергее Галицком.

— У Галицкого онкология?

— Без комментариев.

— В той студии только вы уже были наслышаны о его недугах? Казанский говорил — до встречи понятия не имел.

— Я не знал, какие проблемы. Просто был в курсе, что они есть. Никогда не лезу в личную жизнь.

— Сейчас проблемы позади?

— Не знаю.

— Но чувствуете — Галицкий чуть ожил?

— Отвечу так. Я очень рад, что он погружен в свой клуб. «Краснодар» — абсолютно уникальный проект. Есть истории про Старостина и создание «Спартака», про Сантьяго Бернабеу и «Реал», Джанни Аньелли и «Ювентус». Все это уходит куда-то в начало прошлого века. Вдруг то же самое — на наших глазах! Галицкий оставил наследие на века! Думаю, через 50 лет стадион будет носить его имя.

— Парк — уже.

— Неформально. А однажды назовут официально.

— Кто-то будет выходить с лицом Сергея Николаевича на плакате: «Он все видит».

— Я не исключаю. Галицкий станет легендой.