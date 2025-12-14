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Судейство

ДСИ поддержал отмену двух голов «Динамо» в матче со «Спартаком»

Руслан Минаев

Департамент судейства и инспектирования (ДСИ) РФС оценил эпизоды в матче «Спартак» — «Динамо» в 18-м туре РПЛ. Игра состоялась 6 декабря на «Лукойл Арене» и завершилась со счетом 1:1.

ДСИ посчитал верным два отмененных из-за офсайдов гола бело-голубых — на 6-й минуте, когда отличился форвард Константин Тюкавин, и на 84-й минуте, когда гол забил Николас Маричаль.

«[В первом голе] в момент передачи Тюкавин находился ближе к линии ворот, чем предпоследний игрок обороняющейся команды. ВАР правильно выполнил процедуру виртуальных офсайдных линий (ВОЛ) и верно подтвердил решение арбитра об отмене гола.

[Во втором голе «Динамо»] в момент передачи Эль-Мехди Маухуб находился ближе к линии ворот, чем предпоследний игрок обороняющейся команды. Маухуб играет в мяч, после чего атакующая фаза команды «Динамо» продолжается и заканчивается забитым голом. ВАР правильно выполнил процедуру ВОЛ, но ошибочно пригласил арбитра к монитору, поскольку данное решение является фактическим. Арбитр после видеопросмотра принял верное решение, отменив гол», — говорится в мотивировке ДСИ.

«Спартак» после 18 туров РПЛ набрал 29 очков и занимает 6-е место в таблице. «Динамо» с 21 очком — на 10-й строчке.

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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