ДСИ поддержал отмену двух голов «Динамо» в матче со «Спартаком»

Департамент судейства и инспектирования (ДСИ) РФС оценил эпизоды в матче «Спартак» — «Динамо» в 18-м туре РПЛ. Игра состоялась 6 декабря на «Лукойл Арене» и завершилась со счетом 1:1.

ДСИ посчитал верным два отмененных из-за офсайдов гола бело-голубых — на 6-й минуте, когда отличился форвард Константин Тюкавин, и на 84-й минуте, когда гол забил Николас Маричаль.

«[В первом голе] в момент передачи Тюкавин находился ближе к линии ворот, чем предпоследний игрок обороняющейся команды. ВАР правильно выполнил процедуру виртуальных офсайдных линий (ВОЛ) и верно подтвердил решение арбитра об отмене гола.

[Во втором голе «Динамо»] в момент передачи Эль-Мехди Маухуб находился ближе к линии ворот, чем предпоследний игрок обороняющейся команды. Маухуб играет в мяч, после чего атакующая фаза команды «Динамо» продолжается и заканчивается забитым голом. ВАР правильно выполнил процедуру ВОЛ, но ошибочно пригласил арбитра к монитору, поскольку данное решение является фактическим. Арбитр после видеопросмотра принял верное решение, отменив гол», — говорится в мотивировке ДСИ.

«Спартак» после 18 туров РПЛ набрал 29 очков и занимает 6-е место в таблице. «Динамо» с 21 очком — на 10-й строчке.