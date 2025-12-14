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Первак считает, что «Спартак» может стать самой обеспеченной командой России вместо «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко (с мячом) против хавбека «Зенита» Вильмара Барриоса.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак считает, что красно-белые могут стать самым обеспеченным клубом в России на фоне новостей о сокращении бюджета «Зенита».

В субботу, 13 декабря заместитель председателя правления по спортивному развитию петербуржцев Андрей Аршавин подтвердил информацию об урезании бюджета команды.

«Вся страна находится в таком положении. У всех бюджетных организаций происходит урезание бюджета. Скорее всего, дошло и до клуба. И причина у «Зенита» точно не в том, что Константин Зырянов стал руководителем. Причина — общая обстановка в стране. Может быть, у «Зенита» начнутся продажи, чтобы поддержать бюджет. В России же полно молодых футболистов, которые могут поддержать уровень команды.

«Зенит» — самая обеспеченная команда России. Но самой обеспеченной может стать «Спартак» — все будет зависеть от воли «Лукойла» и его желания развивать клуб. Думаю, все-таки не будут делать так, чтобы это все повлияло на расклад сил в нашем футболе. Вся страна экономит и «Зенит» будет экономить, но никто не будет знать, как там будет внутри. Деньги любят тишину. Если Аршавин работает в клубе, то это не значит, что он все знает», — приводит «Советский спорт» слова Первака.

Летом 2025 года «РБК Спорт» сообщал, что бюджет «Зенита» на сезон-2025/26 составит до 20 миллиардов рублей с учетом НДС.

В сезоне-2024/25 «Зенит» прервал свою серию из шести чемпионств подряд и занял второе место в РПЛ, уступив «Краснодару».

После 18 туров чемпионата России-2025/26 команда из Санкт-Петербурга идет на втором месте с 39 очками, лидером является «Краснодар» с 40 очками.

Источник: «Советский спорт»
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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