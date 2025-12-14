Первак считает, что «Спартак» может стать самой обеспеченной командой России вместо «Зенита»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак считает, что красно-белые могут стать самым обеспеченным клубом в России на фоне новостей о сокращении бюджета «Зенита».

В субботу, 13 декабря заместитель председателя правления по спортивному развитию петербуржцев Андрей Аршавин подтвердил информацию об урезании бюджета команды.

«Вся страна находится в таком положении. У всех бюджетных организаций происходит урезание бюджета. Скорее всего, дошло и до клуба. И причина у «Зенита» точно не в том, что Константин Зырянов стал руководителем. Причина — общая обстановка в стране. Может быть, у «Зенита» начнутся продажи, чтобы поддержать бюджет. В России же полно молодых футболистов, которые могут поддержать уровень команды.

«Зенит» — самая обеспеченная команда России. Но самой обеспеченной может стать «Спартак» — все будет зависеть от воли «Лукойла» и его желания развивать клуб. Думаю, все-таки не будут делать так, чтобы это все повлияло на расклад сил в нашем футболе. Вся страна экономит и «Зенит» будет экономить, но никто не будет знать, как там будет внутри. Деньги любят тишину. Если Аршавин работает в клубе, то это не значит, что он все знает», — приводит «Советский спорт» слова Первака.

Летом 2025 года «РБК Спорт» сообщал, что бюджет «Зенита» на сезон-2025/26 составит до 20 миллиардов рублей с учетом НДС.

В сезоне-2024/25 «Зенит» прервал свою серию из шести чемпионств подряд и занял второе место в РПЛ, уступив «Краснодару».

После 18 туров чемпионата России-2025/26 команда из Санкт-Петербурга идет на втором месте с 39 очками, лидером является «Краснодар» с 40 очками.