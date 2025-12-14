ЭСК признала правильным решение Кукуяна удалить Неделчару в игре с «Зенитом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала правильным решение главного арбитра матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Акроном» (2:0) Павла Кукуяна удалить с поля защитника красно-черных Йонуца Неделчару.

Эпизод произошел на 14-й минуте. Кукуян после изучения повтора показал красную карточку Неделчару за фол против нападающего «Зенита» Педро.

«Неделчару, в попытке заблокировать продвижение атакующего игрока к мячу, выставляет руку и совершает неосторожный контакт с лицом соперника.

Учитывая очевидную возможность нападающего завладеть мячом, его высокую скорость, непосредственную близость к штрафной площади, расположение игрока обороны и вратаря, комиссия определила, что данное нарушение правил является лишением соперника явной возможности забить гол. ВАР правильно выполнил процедуру ВОЛ (виртуальных офсайдных линий) и верно определил отсутствие положения «вне игры» у нападающего», — говорится в заявлении ЭСК РФС.

«Зенит» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Акрон» после 18 туров РПЛ набрал 21 очко и находится на 9-й строчке.