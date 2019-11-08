Доменико Тедеско: «Я подзабыл про лимит, но пока память меня не подводит»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» рассказал о ситуации, когда в матче с «Арсеналом» он чуть не забыл про лимит на легионеров.

— Известно, что «Спартак» сыграет на турнире в США в январе, а потом в Катаре в феврале. Насколько важно, что это будут не просто товарищеские матчи?

— Я немного удивлен, что мы сыграем с российскими командами, обычно во время подготовки так не происходит — с «Локомотивом», с «Ростовом». Но это хорошие соперники, это будут хорошие спарринги. Но официального подтверждения пока нет, так что это не моя компетенция.

— После матча с «Арсеналом» вы сказали, что чуть не ошиблись с лимитом. На пресс-конференции до игры удивились дисквалификации Бакаева. Теперь болельщики волнуются, можете ли вы еще что-то забыть. Насколько внимательно вы изучили регламент?

— Да, это правда, я подзабыл про лимит, хотя знал про него — просто в Германии такого правила нет. Что касается Бакаева, то я знал про его дисквалификацию, просто не совсем понял суть вопроса тогда. В остальном память меня не подводит — я знаю, где я работаю, как меня зовут, как зовут всех моих футболистов. Надеюсь, что и через 30 лет память не будет меня подводить.

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