Воробьев: «Позвонили по поводу «Удинезе» — сказал, чтобы не тревожили, я в отпуске»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев в интервью «СЭ» прокомментировал информацию об интересе «Удинезе».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что итальянский клуб заинтересован в приобретении нападающего.

— Говорят, ты даже отказывался от европейских команд.

— Был такой слух, да. Мне позвонил давний знакомый по поводу интереса «Удинезе». Ответил ему, чтобы он все решал с клубом: «Я в отпуске, меня не тревожьте».

— Но ведь «Удинезе» приходит не каждый день.

— Да они опровергли практически сразу. Читал слова их представителей, что они мной не интересуются. К тому же мне-то звонили не из клуба, а, скажем так, из окружения «Удинезе». Прощупывали почву. Никакой конкретики не было, так что я ничего и не мог рассматривать. Вестись на каждый слух — не моя тема.