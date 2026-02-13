Воробьев рассказал, за сколько мешков картошки готов отдать Батракова в другой клуб

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев в интервью «СЭ» оценил влияние полузащитника Алексея Батракова на игру команды.

— Как внутри команды оценивают влияние Алексея Батракова на игру?

— Леха — ключевой игрок. Особенно в атаке. Он и себе создает моменты, и всей команде. Ну и с реализацией порядок.

— Осенью ты сказал, что его трансферная стоимость — два мешка картошки.

— Еще парочку забьет, отдадим за четыре мешка!