Воробьев: «Я полюбил «Локомотив». Хочу оставаться здесь как можно дольше»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев в интервью «СЭ» рассказал, как реагирует на слухи о своем возможном переходе в другой клуб.

— Каждую новость об интересе к тебе со стороны других клубов болельщики воспринимают тревожно...

— Слухи были, есть и будут. Это всего лишь разговоры — даже не обращаю на них внимания. Сейчас самое главное — пройти сборы без травм, набрать физические кондиции, войти во вторую часть сезона. У меня есть представитель, который ведет мои дела. Эту часть я ему полностью отдал, а сам сфокусировался только на футболе. Не хочу, чтобы со мной кто-то связывался и отвлекал от работы.

Естественно, я хочу остаться в «Локомотиве», играть дальше, доказывать. Я полюбил коллектив, мне здесь все нравится. И моей семье комфортно. Хочется оставаться в «Локомотиве» как можно дольше.

В сезоне-2025/26 Воробьев в 21 матче забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.