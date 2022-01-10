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Дмитрий Кузнецов о возвращении Березуцкого в ЦСКА: «Других людей нет? Чем Василий сможет помочь Алексею?»

16:44
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Бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал возвращение Василия Березуцкого в московский клуб.

«Реакция простая. Других людей нет? Нужен был более опытный человек. Чем Василий сможет помочь Алексею? Он не работал в команде, которая что-то выигрывала. Василий был в «Краснодаре». Это абсолютно два одинаковых человека, которые руководят ЦСКА. У них нет опыта. Очень спорное решение. Они будут вести ЦСКА к чемпионству, как заявил главный тренер? Нельзя такое говорить, когда у тебя нет успехов и опыта. Это неправильно», — сказал Кузнецов «Чемпионату».

Напомним, ранее Василий Березуцкий уже работал в тренерском штабе столичной команды. В апреле прошлого года специалист отправился в «Краснодар» вслед за Виктором Гончаренко.

5 января текущего года Гончаренко был отправлен в отставку с поста главного тренера «быков».

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/

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